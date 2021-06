Kalandparknyitás június közepén

Várhatóan június második hétvégéjén, a Bagossy Bro­thers Company szabadtéri koncerjével párhuzamosan nyitja meg kapuit az egykori városi vidámpark területén található, még 2019 őszén átadott kalandpark. Szakemberek bevonásával a park felülvizsgálata és engedélyeztetése e héten is zajlik.

Arnold Miklós, a kalandparkot jelenleg üzemeltető DVG Zrt. szolgáltatási ágazatának vezetője lapunknak a helyszínen elmondta:

– Az a cég, amely építette a kalandpályát, ezen a héten vállalta, hogy részletesen átvizsgálja és elindítja a pálya újraengedélyeztetését. A mászófal már korábban is balesetveszélyesnek bizonyult, természetesen azt is részletesen átvizsgálják majd a szakemberek. Az már látható, hogy első körben a mászófalat még nem használhatják majd a látogatók. A kalandpálya mögötti erdős sávon található zipline-t (magyarul átcsúszópályát) már szintén elkezdték átvizsgálni a szakemberek. Terveink szerint ez is a második ütemben nyithat majd – fogalmazott lapunknak az aktuális munkálatokról Arnold Miklós, akit a szomszédos extrém (gördeszka, roller, BMX stb.) -pályáról is kérdeztünk:

– Az extrémpálya eddig is működött. Miután a DVG Zrt. vette át az üzemeltetést, gondoskodtunk arról, hogy minden nap legyen egy felügyelője a pályának. A helyszínt továbbra is díjmentesen használhatják majd az extrémsportok kedvelői. Természetesen az egykori vidámpark területén létesített játszótérre is figyelünk. A szükséges felújítást, karbantartás a DVG Zrt. munkatársai folyamatosan végzik, így ez is elérhető lesz a családok számára – természetesen továbbra is díjmentesen. A teniszpályát a közelmúltban kitakarítottuk és rendbe tettük.

Szeretnénk egy olyan üzemeltetőt találni, aki hosszú távon kezeli és gondozza majd a pályát. Célunk, hogy minél előbb lehessen a pályahasználatra időpontot foglalni. A forgódob mellett található épületnek még nincs meg a pontos funkciója. Ez a park 2019-ben történt felújításakor egy botanikus bemutatóteremnek készült. A tervünk az, hogy felvesszük a kapcsolatot a helyi oktatási intézményekkel, és közösen találjuk ki, miként is lehet majd ezt az egységet hosszú távon jól hasznosítani.

Tavaly nyáron több sikeres koncertnek adott helyet a korábban felújított szabadtéri színpad.

– Jelentős tereprendezés történt a színpad előtti területen az elmúlt hetekben. A régi épületek után visszamaradt kábeleket, fémhulladékot elszállítottuk, a gödröket, kátyúkat betemettük és új, több mint 18 köbméternyi murvás burkolatot kapott a szabadtéri színpad előtti terület, amely így maximálisan 2700 fő befogadására is alkalmas lesz. A nyári koncertsorozatot június 12-én, jövő héten szombaton a Bagossy Bro­thers Company fellépése nyitja majd, itt a résztvevők létszámát 1000 főben határoztuk meg a zenekarral közösen.