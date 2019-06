Június ötödikével megkezdődött a szóbeli érettségik időszaka

Míg a nem-végzős osztályok utolsó napjaikat töltik az általános és középiskolákban, addig a maturálók ezekben a napokban szóban adnak számot tudásukról.

A középszintet megcélzó diákoknak nem kell aggódniuk, semmit nem késtek le: nekik június 17. és 28. között zajlik majd ugyanez a megmérettetés. Most, vagyis június 5. és 13. között emelt szintű szóbeli érettségiket tartanak az érintett intézményekben. Az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatása alapján ez idő alatt 96 vizsgatárgyról, 186 helyszínről és 2919 bizottság előtt több mint 42 900 vizsgáról beszélhetünk.

Az MTI a szakmai háttérről is közölt információkat, eszerint az emelt szintű vizsgákat a megyei, fővárosi kormányhivatalok (KH) szervezik. Az OH által elkészíttetett szóbeli tételek a KH-k közreműködésével jutnak el a háromtagú tantárgyi bizottságokhoz. Ezek elnökét és tagjait a vizsgaszervező KH bízza meg. A vizsgázó teljesítményét az adott tantárgyi bizottság mindhárom tagja egyéni értékelő lapon, külön-külön értékeli. Az egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek javaslatot az érettségi vizsgabizottságnak a diákok teljesítményének minősítésére. A bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki minden érettségizőről, amelyet a KH küld meg az illetékes érettségi vizsgabizottságnak.

Vezető képünk illusztráció, MTI!