Június harmadik vasárnapján több figyelem irányulhat a családfőre

Az nagyon természetes és magától értetődő, hogy május első vasárnapján megünnepeljük az édesanyákat. De mi a helyzet az apákkal, s az ő napjukkal?

Magyarországon is egyre többen hallanak róla, hogy létezik apák napja, ám sokan nem tartják számon, hivatalosan pedig egyáltalán nincs ilyen ünnep. Nem hivatalosan június harmadik vasárnapjára esik, amely idén 16-a lesz. Ma már egyre több országban ünneplik egyébként az apák napját, de jellemzően más-más időpontokban.

Kedves gesztus lehet egy saját készítésű apróság is a gyerekektől

Az eredet kapcsán több különböző történet is létezik, ahogy az első, Amerikában hivatalosan megtartott apák napja dátumában is vannak eltérések. S ebből már ki is derült: ez az ünnep ugyancsak amerikai eredetű, ez azért biztosra vehető. A Wikipédián és több más internetes portálon leggyakrabban található sztori szerint egy gyermekeit egyedül fölnevelő apa, William Jackson Smart tiszteletére kezdeményezte egyik hálás lánya az 1900-as évek elején. A lány szerette volna, ha az apákat is az anyákhoz hasonlóan kedves módon megünneplik az év egyik napján. Miután a hatóságok is a kezdeményezés mögé álltak, megtartották az első apák napját, amely támogatóknak köszönhetően kezdett terjedni. Amerikában hivatalosan 1972-ben ismerte el Richard Nixon elnök.

A világi ünnep mellett érdemes tudni, hogy a katolikus egyház régóta megemlékezik az édesapákról. Hagyományosan március 19-én, Szent József napján köszöntik őket.

A júniusi alkalomhoz visszatérve: egy-egy kivétel ugyan van, de tapasztalataink szerint sem a nevelési, oktatási intézményekben, sem a családokban nem foglalkoznak még széles körben az apák napjával. Nem reprezentatív, apákhoz intézett körkérdésünkből kiderült: többen hallottak már az ünnep létezéséről, de a családban eddig nem fordítottak rá különösebb figyelmet. Van, aki úgy érzi: az anyák napjának akkora a kultusza, hogy azzal nem lehet „versenyre kelni”. Más hallott olyan óvodáról, ahol fölmerült az apák napja megtartása is, ám az ötletből végül nem lett semmi. Olyan apák is vannak természetesen, akiknek teljesen újat mondtunk azzal, hogy lenne egy nap, amely kifejezetten róluk és a gyerekükkel való kapcsolatukról szól.

Azért tudunk családról, ahol már figyelnek erre, s valamilyen aprósággal meglepik ilyenkor az édesapát. Nem is az ajándék a lényeg egyébként, hanem – valahogy az anyák napjához hasonlóan – a közös együttlét, egy kis pluszfigyelem az apára.

Nekik nyilván nem célszerű virágot adni, ám az édesanyák ösztönzésére a gyerkőcök alkothatnak például valamit saját kezűleg, elmehet a család közösen kirándulni, de megfőzhetik otthon az apa kedvenc ételét (ha erre egyébként nincs idő a hétköznapokon), vagy bármi egyéb szóba jöhet, aminek az apa örülne. A nagyobb gyerekek már maguk is kitalálhatnak valamit.

Idővel aztán – ki tudja? – még az is lehet, hogy ez is hivatalos ünneppé válik.