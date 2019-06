Június 15-től jön a nyári menetrend a MÁV-nál

A nyaralni indulók 2019 nyarán is az utazási igényekhez igazodó járatok közül választhatnak, a Balaton északi és déli partja, illetve a Velencei-tó felé egyaránt. Június 15. és augusztus 25. között korszerű, légkondicionált motorvonatok, InterCity-kocsik, étkezőkocsik, hétvégén plusz vonatok, kerékpárszállítási lehetőség várja az utazókat. A tavaly nyári utasszámok azt mutatják, hogy beváltak az elmúlt évek fejlesztései; akkor csaknem 1,6 millióan utaztak vonattal a Balatonra, 120 ezerrel többen, mint egy évvel korábban. Siófok vezeti a legforgalmasabb állomások listáját, Fonyód, Zamárdi, Balatonfüred, Balatonlelle, Keszthely követi.

A menetrend megtekinthető a MÁV-csoport honlapján (www.mav-csoport.hu) illetve innen letölthető: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/2018-2019_2._sz_modositas_05.29.pdf

Vonatközlekedés Budapest és a Balaton északi partja között

A korábbi években megismert Kék Hullám, Tekergő és Katica vonatokkal ismét utazhatnak a Balaton északi partjára nyaralni indulók. Budapest és Tapolca között naponta kétóránként Kék Hullám sebesvonatok közlekednek, melyek Balatonfüredig csak Kelenföldön, Székesfehérváron és Balatonalmádiban állnak meg, Balatonfüred és Tapolca között minden állomáson és megállóhelyen. A vonatokban légkondicionált InterCity kocsi is közlekedik, melyben WiFi szolgáltatás és a legtöbb kocsiban konnektorok is rendelkezésre állnak a komfortosabb utazás érdekében. A Kék Hullám vonatokon limitált számban, 16 darab kerékpár szállítható, ezért a kerékpárhelyjegy váltása kötelező a kerékpárjegy mellé. A Kék Hullámmal érhetünk leggyorsabban Balatonfüredre, az út 1 óra 52 perc Kelenföldről.

A Budapestről Tapolcáig közlekedő Tekergő gyorsvonatok csak a nagyobb forgalmú állomásokon és megállóhelyeken állnak meg. A vonatok kerékpárszállító kocsit is továbbítanak, amelyben 16-47 darab kerékpár elhelyezésére van lehetőség. A Tekergő vonatok is gyorsvonati pótjegy váltása nélkül vehetők igénybe, a legkedvezőbb árú eljutást biztosítva a Balaton északi partjára.

Budapest és Balatonfüred között naponta kétóránként Katica sebesvonatok közlekednek, melyek Székesfehérvár és Balatonfüred között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. A légkondicionált és alacsonypadlós vonatok kényelmesebb közlekedést biztosítanak. A Katicákon kerékpár csak korlátozott számban (4-12 db) szállítható.

Vasárnaponként 16:20-kor Balatonfüredről Kelenföldön át Kőbánya-Kispestre Fecske elnevezésű sebesvonat közlekedik, hogy csökkenjen az utána induló Katica sebesvonat telítettsége.

Vonatközlekedés Budapest és a Balaton déli partja között

A Balaton, Tópart, Déliparti és Siófoki Flirt vonatokkal ismét utazhatnak a Balaton déli partjára nyaralni indulók. A Balaton expresszvonatok Budapest-Déli és Keszthely, a Tópart expresszvonatok Budapest-Déli és változó végállomások, Fonyód, illetve Balatonszentgyörgy között két-kétóránként közlekednek. A vonatok csak a jelentősebb állomásokon és megállóhelyeken állnak meg, a tavalyi évhez képest változás, hogy Lepsényben és Balatonberényben nem állnak meg. Az expresszvonatokon limitált számban 8 bicikli szállítható – kerékpárjegy és kerékpárhelyjegy váltásával.

Új szolgáltatás a kétóránként közlekedő Balaton expresszekben az étkezőkocsik forgalomba állítása.

Budapest-Déli és a Balaton déli partja között kétóránként DéliParti sebesvonatok közlekednek Fonyódig és Balatonszentgyörgyig, melyek végállomásukig valamennyi állomáson és megállóhelyen megállnak. Ez a vonattípus a biciklis utasoknak ajánlott.

Siófokra a leggyorsabban a Siófoki FLIRT sebesvonatokkal lehet eljutni. A Kelenföld–Szabadifürdő szakaszon a menetidő mindössze 1 óra 06 perc.

A déli parton az éjszakai vonatközlekedést is Bagolyvonatok biztosítják, melyek a szórakozási igényeknek megfelelően csütörtök estétől hétfő hajnalig éjszakánként közlekednek. A vonatok kedvező eljutást biztosítanak Siófokról a többi Balaton parti település és Budapest felé. A Zamárdiban rendezett nagy fesztiválok alatt a Bagolyvonatok minden éjszaka közlekednek.

Közvetlen vonatok az ország több pontjáról a Balatonra

Záhony, Nyíregyháza, Debrecen, Szolnok felől:

Északi partra: Záhony és Tapolca között naponta közlekedik egy pár Tekergő gyorsvonat, mely az északi part fontosabb üdülőhelyein áll meg. A vonatra gyorsvonati pótjegy váltása kötelező, és nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi is lesz.

Déli partra: Záhony és Balatonszentgyörgy között naponta közlekedik az Aranypart expressz. A vonatban nagy befogadóképeségű bicikliszállító kocsi is közlekedik, amelybe a kerékpárhelyjegy váltása kötelező.

Miskolc, Füzesabony, Hatvan felől:

A Rákos–Hatvan vasútvonalon zajló pályafelújítás miatt terelt útvonalon biztosítunk közvetlen kapcsolatot Miskolc és a Balaton déli partja között, az Ezüstpart expressz minden nap közlekedik. A vonat Miskolcról a Hatvan–Jászberény–Cegléd–Kőbánya-Kispest–Székesfehérvár–Siófok útirányon át Balatonszentgyörgyig közlekedik. A vonaton nagy befogadóképeségű bicikliszállító kocsi is közlekedik, amelybe a kerékpárhelyjegy váltása kötelező.

Szeged, Kiskunfélegyháza, Cegléd felől:

Szeged és Keszthely között az Aranyhíd expressz minden nap közlekedik, mely csak a nagyobb dél-alföldi városokban, illetve üdülőhelyeken áll meg a Balaton déli partján. A vonaton a biciklik szállítása korlátozott, kerékpárhelyjegy váltása kötelező.

Szolnok és Fonyód között a hétvégi napokon ezen felül egy pár sebesvonat közlekedik. Bicikli korlátozott számban, kerékpárhelyjegy váltásával szállítható a vonaton.

Vonattal a Velencei-tóra

A Z30-as és a G43-as jelzésű elővárosi vonatok félóránként indulnak a Velencei-tó irányába Budapestről, ezen felül egyes balatoni vonatok is megállnak a Velencei-tónál.

A Budapest-Déli és Székesfehérvár között közlekedő, óránként induló Z30-as zónázó vonatokkal a strandolók a Velencei-tó minden állomására eljuthatnak. A vonaton kerékpár csak korlátozott számban szállítható.

A G43-as gyorsított személyvonatok budapesti végállomása Kőbánya-Kispest, így Velence és Gárdony és Agárd Dél-Pest térségéből is közvetlenül elérhető. A vonaton kerékpár csak korlátozott számban szállítható.

Budapest-Déli és Siófok között hétvégi napokon egy „fürdős” vonatpár közlekedik, mely a Velencei-tó partján mindenhol megáll. A vonatpár 8:40-kor indul Budapest-Déliből, és 19:19-kor érkezik vissza, menetidejük Kelenföld és Velence között csupán 28 perc. A vonatban nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsi közlekedik, így kerékpáros utasainknak ezt a vonatot ajánljuk.

A Balaton északi partjára közlekedő Tekergő vonatok egységesen megállnak Velence megállóhelyen, így ezekkel a vonatokkal is lehetséges a tó elérése, illetve a kerékpárok szállítása.

Jegyvásárlási lehetőségek

A menetjegyek megvásárolhatók a jegyértékesítő automatákból, melyek Budapest és a Balaton között a Déliben, a Keletiben, Kelenföldön, Kőbánya-Kispesten, Baracskán, Kápolnásnyéken, Velencén, Velencefürdőn, Gárdonyban, Agárdon, Székesfehérváron, Siófokon, Zamárdiban, illetve Balatonfüreden találhatók. Fonyódon, Keszthelyen, Nagykanizsán, valamint Martonvásáron csak bankkártyát elfogadó automata található. Automatából történő vásárlás esetén a menetjegyek 5 százalékkal olcsóbbak, mint pénztárból vásárolva. (A teljes lista elérhető a www.mavcsoport.hu oldalon.) Az interneten vagy a Vonatinfó alkalmazásból is megvásárolhatja belföldi vasúti menetjegyét vagy bérletét. Az interneten vásárolt jegy a jegykiadó kioszkokból vagy automatákból is átvehető 5 százalékos kedvezménnyel. Az okostelefonon bemutatható e-vonatjegy használatáért 10 százalékos kedvezmény jár.

Kedvezmények a Balatonhoz utazóknak

Vakáció bérlet a diákoknak

A Vakáció bérlet az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők számára megvásárolható, a 15, 30, 60 vagy 90 napos kedvezményes bérlet korlátlan utazást biztosít másodosztályon a MÁV-START mellett a GYSEV teljes belföldi hálózatán is. A köz- vagy felsőoktatásban részt vevő, érvényes magyar vagy nemzetközi nappali és esti tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező tanulók, hallgatók válthatnak Vakáció bérletet. További információk a Vakáció bérletről: https://www.mavcsoport.hu/vakacio

33 százalékos kedvezmény a dolgozói bérlet mellé

Szeptember 30-ig 33 százalékos kedvezménnyel utazhatnak a MÁV-START és a GYSEV belföldi hálózatán, akik utazásuk megkezdésekor érvényes dolgozói vasúti bérlettel rendelkeznek. További információk a kedvezményről: https://www.mavcsoport.hu/dolgozoi33

Balaton-bérlet

Budapestről a Balatonra korlátlan számú utazást biztosít a 30 napra váltható Balaton-bérlet 14 900 forintért, mely augusztus 15-ig vásárolható meg.

Plusz két nap nyaralás a SEA←YOU vonatokkal

Kedvező áron és az adriai nyaralás két éjszakájának szállásköltségét is megspórolva lehet eljutni a tengerhez a naponta közlekedő SEA←YOU vonatokkal. A vonaton töltött éjszaka után reggel érkezhet meg négy tengerparti üdülőhely valamelyikére, átszállás nélkül. A SEA←YOU Adria expresszvonat június 14-től szeptember 6-ig naponta 18:55-kor indul Budapestről, a Keleti pályaudvarról Splitbe. A vonatról átszállási lehetőség is adódik Zadar és Šibenik felé. A másik összeköttetés a június 21-től augusztus 30-ig naponta közlekedő SEA←YOU Istria expressz, amellyel Koper, valamint Abbázia és Fiume is közvetlenül elérhető a Keleti pályaudvarról. A vonatról történő átszállással Pula és Trieszt felé lehet könnyen eljutni. A biciklit ezzel a vonattal utazva sem kell otthon hagyni, a szlovén adriai partszakaszra is lehetséges a kerékpárszállítás. Részletes információk az alábbi weboldalon olvashatók: https://www.mavcsoport.hu/seayou