Juhász Roland már ideszerződésekor érezte: Fehérváron fejezi be játékoskarrierjét

A magyar labdarúgás egyik ikonja, a 95 válogatott fellépésig jutó Juhász Roland a Ferencváros elleni bajnokin győztes gólt szerezve vonult vissza. Edzőként dolgozna tovább a piros-kék színekért.

Cegléden született, majdnem épp 37 évvel ezelőtt. Tápiószecsőn kezdett futballozni, majd 2000-ben mutatkozott be a magyar NB I-ben, az MTK színeiben. 2003-ban bajnoki címet szerzett a kék-fehérekkel, aztán 2005 és 2013 között a belga Anderlechtben alapembernek számított. Ötszörös belga bajnokként (2006, 2007, 2010, 2012, 2013), s egyszeres belga kupagyőztesként (2008) szerződött Székesfehérvárra 2013 februárjában. A Vidiben 186 NB I-es találkozón 23 gólig jutott, 2015-ben és 2018-ban bajnoki aranyat, 2019-ben Magyar Kupát nyert a fehérváriakkal.

Juhász Roland háromszor volt az év labdarúgója (2008, 2009, 2014). Június 23-án a Ferencváros elleni bajnokin vonult vissza a piros-kékek 23-asa, ráadásul győztes góllal. Tizenegyesből talált be, ahogyan korábban még soha.

– A legnehezebb szakasza a mérkőzésnek az volt, mikor a beszédet kellett tartanom. Pályafutásom során a meccs előtti várakozások mindig megvoltak, mégis, most más érzéseim voltak, mint korábban. Azt éreztem, hogy a pályán nehezebben tudom majd kontrollálni az érzelmeimet, de a kezdő sípszó megint bizonyított: valami olyan súllyal bír, ami varázsütésre visszaváltoztatott mindent, s kikapcsolta az érzelmes oldalam. Persze, meccs közben is voltak pillanatok, mikor elérzékenyültem, de a beszédem sikeredett a legnehezebbre.

A fehérváriak pályaedzője, a korábbi kiváló játékos, Szalai Tamás ötlete volt, hogy a büntetőt Juhász Roland lője.

– A büntetőnél nagyon határozott voltam, számomra is meglepő módon. Soha nem lőttem még tizenegyest, főleg első osztályban. Utoljára gyerekkoromban, valami tornán lőttem büntetőt, de már ifi szinten sem álltam a labda mögé, soha sem én voltam kijelölve erre. Botka Endre a tizenegyespontnál még a bíróval pörölt picit, s mondtam a Fradi védőjének: „Endre, neked erre még bőven lesz időd, nekem viszont már csak ez az egy félidőm van hátra, úgyhogy hadd végezzem el a tizenegyest.” Ő is mosolygott rajta. Visszanézve a gólt, az arcomon ugyanazt láttam kívülről, mint amit belül éreztem, hogy ezt most be kell lőnöm, nem hagyhatom ki! Az élet így alakította, ezzel élnem kellett.

Székesfehérvári kedvencként vonult vissza, bő félórába telt, mire a meccs után bejutott az öltözőbe, annyian pacsiztak, szelfiztek vele.

– Örökre hálás leszek azért, hogy ez a város így befogadott, s a szurkolóktól, az itt élő emberektől ennyi szeretet kaptam. Valamiért így kellett alakulnia, hogy itt fejezzem be. S az a durva, hogy már az itt eltöltött negyedik hónap után éreztem, hogy ez a klub lesz a jövőm. Előtte se voltam egy vándormadár, szinte már akkor biztos voltam benne, hogy itt fejezem be a pályafutásomat. Nagyon jó döntés volt, hogy Fehérvárra szerződtem, s bízom benne, hogy sikerül a klub kötelékében maradni, s tovább tudok dolgozni a székesfehérvári csapat sikeréért. Akár a gyerekeknél, akár a felnőtteknél, bármilyen pozícióban azon leszek, hogy sok szép örömet szerezzek Székesfehérvárnak.

A Fradi elleni utolsó fellépést díszes társaság figyelte a lelátóról. A teljesség igénye nélkül: Torghelle Sándor, Nagy Dominik, sőt Danko Lazovics is részese akart lenni a búcsúnak.

– A csapat sajtósai, Gressó Geriék készültek egy filmmel, ami meglepett. Furcsálltam, hogy meccs után még egy 50 perces vetítést terveztek, de olyan szenzációsra sikeredett, hogy teljesen lekötött, még egy Fradi elleni győzelemmel zárult búcsúmeccs után is. Beszélgettünk, megittunk pár pohár bort, de majd biztos lesz alkalmunk arra, hogy kötetlenebb formában is lezárjuk a pályámat. Örültem, hogy ennyi ember, ennyi barátom fontosnak tartotta, hogy ott legyen az utolsó mérkőzésemen. A klubnak külön köszönet, hogy ilyen felejthetetlen napot varázsolt.

Juhász Roland úgy érzi, szinte mindent a labdarúgásnak köszönhet.

– A felnőtté válásomban nagy szerepe volt, a barátaimat a focinak köszönhetem, olyan élményekkel gazdagodtam, melyeket csak a labdarúgás által lehet átélni, például a 2016-os Európa-bajnokság pillanatai. Ha nem futballozom, esélyem sem lett volna megélni számos emlékezetes momentumot. Abban is biztosan segített a labdarúgás, hogy egész fiatalon kezdtem érettebben gondolkodni, céltudatosságot, kitartást adott a futball. Mindent alárendeltem a labdarúgásnak, 27 évet tölthettem el a fociban igazolt labdarúgóként, szerencsésnek mondhatom magam, mert sokkal több volt a jó dolog a pályafutásom során, mint a negatívum.

Meghatározó állomás volt a futballista életében, mikor csatárból hátvéddé vált. Pedig akkor már két éve az élvonalban is futballozott.

– Az elején természetesen fura volt, de fiatalként arra törekedtem, hogy minél többet legyek a pályán. Az, hogy támadóként, védőként vagy épp a kapuban, teljesen mindegy volt, játszani akartam. Szerencsés is voltam, mert a pontrúgásoknak köszönhetően szezononként 2-3 gólt sikerült szereznem, megmaradt a gól­öröm érzése is, nem vagyok elégedetlen.

Volt néhány emlékezetes találata. Az AC Milan ellen például vagy a válogatottban is góllal debütált Japán ellen. Mégis, egy MTK-s gól áll a legközelebb a szívéhez.

– Talán az a legkedvesebb, mikor bajnokságot nyertünk az Újpest ellen az MTK-val. Fiatal játékosként bajnoki címet érő gólt szerezni úgy, hogy mindenki a Fradit várta bajnoknak, ráadásul debütáló védőként ünnepelni a pályám első bajnoki címét, igazán különleges érzés volt. Volt szebb gólom is, de ez volt a legmeghatározóbb.

Konkrétum még nincs, de minden bizonnyal marad a Vidinél.

– A napokban eldől, hogy hogyan tovább, úgy érzem, a klub is azt szeretné, hogy maradjak, biztos vagyok benne, hogy továbbra is közös lesz a munka. A-licences edzői papírral rendelkezem, s a képesítés megszerzése adott nagy löketet, mert korábban nem tudtam volna elképzelni, hogy edző legyek. Egyre inkább érdekel ez a szakma. Most épp Huszti Szabolcsot is efelé terelem. Nagyon nem akart edző lenni, most már azonban őt is érdekli. Lehet, hogy egyszer összeáll a Huszti-Juhász edzőpáros is.