Jubileumi tárlatot nyitott a Fehérvári Kézművesek Egyesülete

Húsz éve alakult a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, mely alkalomból a tagok alkotásaiból nyílt kiállítás szombaton délután. Szőttesek, babák, gyöngyök, ékszerek, üveg- és kovácsoltvas alkotásokon keresztül mutatják be, milyen gazdag a múltat s jövőt összekötő kézművesség a városban.

A szövött anyagok szerkezete, vagyis a szerkezettan volt a téma a Fehérvári Kézművesek Egyesületének Rácz utcai épületében szombaton. E nap méltán volt népszerű az ország minden tájáról érkezett kézműves-szövő szakmabeliek körében. Az előadássorozat megkoronázásaként pedig jubileumi kiállításmegnyitót tartottak délután, amely az egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából nyílt a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent Korona Galériájában. Szenczi Jánosné Zsuzsa köszöntötte az egybegyűlteket, aki az egyesület múltjáról és jövőjéről is mesélt.

Húsz évvel ezelőtt, 1998. november 29-én, mint Kézműves Társaság, alakult át egyesületté a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Ez alkalomból mutathatták meg alkotásaikat a szervezet tagjai azon a jubileumi tárlaton, melynek megnyitójára szombaton délután került sor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Szenczi Jánosné Zsuzsa, az egyesület elnöke mesélt a kiállításról: több mint hatvan népművész, iparművész alkotó munkája látható a Szent Korona Galériában, akik között – megjegyzendő – nem csak fehérváriak vannak ma már, ugyanis Budapesttől Vecsésig és Zalaszegvárig mindenhol vannak tagjai az egyesületnek. A kiállításon például az egyesület emblémáját is feldolgozták egyes alkotók – többek közt hímzésben, patch-work munkákban fedezhető fel. Egy-egy szakmacsoport – fazekasok, szövősök, kovácsok, gyöngyösök, ékszerkészítők – művei tematikus rendben sorakoznak a galériában, amelyek így alkotnak teljes egészet. Ma már 115 tagú a szervezet, melynek háromnegyede adott be pályázatot a jubileumi kiállításra – s jó hír, hogy minden jelentkező munkája helyet kapott a fehérvári tárlaton. S ha már szó volt az elmúlt 20 évről, kérdeztük az elnököt a következő 20-ról is:

– Az eltelt 20 év alatt számos olyan hagyományt és rendezvényt hoztunk létre, amelyet továbbra is szeretnénk folytatni – majd pedig megemlítette a Tűzzel-Vassal Fesztivált, a betlehemi kiállítást, a gyapjúfesztivált, amelyek mind a város életében népszerű, hagyományőrző és egyben előremutató kezdeményezések.

Brájer Éva alpolgármester is köszöntötte az egybegyűlteket a tárlatmegnyitón:

– Az anyagnak – ami a kezek alatt válik szemet gyönyörködtetővé és használható, szép tárggyá – mindnek köze van a földhöz. A magyar föld és a magyar kéz ősi kapocsa ez. Évszázadok alakították a magyarlakta tájak néprajzi motívumait, de ott volt az ember hangja is, amíg járt a kéz, énekelt a lélek, előkerült a brácsa és időnként a láb is mozdult. Hatalmas nemzeti kincsünk ez – fogalmazott az alpolgármester, majd megköszönte, hogy ez a kincs Fehérváron is jelen van.

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete az ország egyik legjobbja – hangsúlyozta Pál Miklósné, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége elnöke is, hozzátéve, hogy ehhez kellett a szervezet mindenkori vezetőinek elhivatottsága. Majd emléklappal ismerte el az egyesület munkáját.