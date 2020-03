Jubilált a népszerű sárbogárdi fesztivál

Az aranypontyok helyét szombaton átvették a disznók: az állatokból méterszámra készültek a finomabbnál finomabb kolbászok.

A X. Sárbogárdi Kolbásztöltő Fesztivál különlegessége volt, hogy immár külföldről érkezett csapatok is megmérették magukat a versenyen. Ők Rév-

komáromból és Besztercéről utaztak Dél-Fejérbe – nem kis sikerrel. Mármint nemcsak maga az idejutás volt sikeres számukra, de a verseny is: előbbiek a legvidámabb csapat címét szerezték meg, míg az erdélyiek hagyományőrző kolbászukkal az első helyen végeztek.

Nem mellesleg a hangulatos, zenével, nevetéssel és baráti iszogatásokkal tarkított kolbásztöltő híre az országon belül is egyre terjed: idén Békés és Baranya megyéből is érkeztek indulók az eseményre. Fejérből sokan már hazajárnak: a többi között Lajoskomárom, Dég, Sárbogárd és Székesfehérvár településekről is képviseltették magukat a helyszínen. A díjakért végül 18 társaság indult, mintegy 350-en mulattak együtt.

A kolbászokról ötfős zsűri döntött – Födelevics Tibor vezetésével –, köztük volt óvónő, jogász, kereskedő és hentes, valamint tiszteletbeli elnökként helyet foglalt itt Straub Dezső Jászai Mari-díjas színművész is. Két csapat eredménye már ismert, a második helyet a sárhatvaniak, a harmadikat a nagymágocsiak szerezték meg. A legszebb asztalt a sárbogárdi rendőrök prezentálták, a legszellemesebben a komlóiak mutatkoztak be, a legkreatívabbak a bogárdi Fröccs-öntők voltak. Veterán kolbásztöltőként a sárbogárdi Nagy Dezső állt helyt 78 évesen, a legfiatalabb az ötéves Szloboda Anikó volt, Székesfehérvárról.