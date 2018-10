Jövőre indulhat a képzés a Testnevelési Egyetem velencei központjában

Jó ütemben halad a Testnevelési Egyetem vízisport tanszékének és rekreációs központjának otthont adó épület kialakítása. Jövőre indulhat a képzés!

Már javában zajlanak a felújítási és helyreállítási munkálatok a volt Állami Számvevőszék- üdülő helyén, ahol jövőre tanszéket akar nyitni a Testnevelési Egyetem. A héten bejárást tartott a város vezetése a több mint 3 ezer négyzetméteres oktatási centrum építkezési területén. Ahogy azt korábban is megírtuk, az egyetem az épület átalakítása mellett egy közepes méretű csarnokot is felépít Velencén, s helyet kap három fedett teniszpálya és egy kombinált, futballnak, kézilabdának és röplabdának is helyet adó pálya. A vízisport tanszék mellett rekreációs központ és táplálkozástudományi labor is létesül a Testnevelési Egyetem velencei központjában.

A mintegy nettó 1,2 milliárd forintos projekt a Fejér-B.Á.L. Zrt. és a Magyar Építő Zrt. konzorciumának kivitelezésében jó ütemben halad – tájékoztatott Velence önkormányzata. A fejlesztés során összesen 3180 négyzetméteren újítják fel és építik át az ingatlant. Az oktatóépületben többek között rendezvényterem, előadótermek, irodák, szobák és apartmanok kapnak helyet, míg a korábban használt garázsépület helyén 40 férőhelyes új parkolót alakítanak ki.

Az új, teniszpályákat, kézilabdapálya méretű kisebb csarnokot és egy, a strandsportok űzésére, oktatására alkalmas kombinált pályát is magában foglaló projekt a tervek szerint 2019 tavaszán készül el, ezt követően már Velencén folyik a jövő vízisport-szakembereinek oktatása, képzése.

