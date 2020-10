Jövő héten kezdődik a légvezetékek alatt található fák gallyazása Fehérváron

Tavaly gallyazták utoljára a fákat a légvezetékek alatt Székesfehérváron, ám mostanra a szolgáltató is jelezte a Városgondnokságnak, hogy megszaporodhatnak a közeljövőben az üzemzavarok, így mindenki biztonságának érdekében elkerülhetetlen a gallyazás.

Székesfehérváron 344 kilométer légvezeték húzódik, és ez alatt mintegy 16 ezer fa található a városi 80 ezres állományból. A vezetékek alá pedig sokszor olyan, tipikusan magasra növő fajtákat telepítettek, mint például juhar, dió, akác vagy eperfa.

Arra kérik a fehérváriakat, hogy amennyiben a környezetükben vezetékbe növő fa van, akkor azt jelentsék be a Városgondnokság vagy az E.ON ügyfélszolgálatán!

„A közép és a kisfeszültségű vezetékekre vonatkozó jogszabály egyértelműen rögzíti, hogy a biztonsági övezetbe tilos olyan növényt telepíteni, ami kifejlett állapotban meghaladja a négy métert.„ – emelte ki Homoki László a közterület fenntartási vezető. ”Nem mindenki ismeri, ismerheti ezt a jogszabály, és több olyan lakossági ültetés is történt korábban, ahol ezt sajnos nem vették figyelembe, így aztán rengeteg magasra növő fa van a vezetékek alatt, amelyek az előírt egy-öt méteres védőtávolságot átlépik. A Városgondnokság rákényszerül arra, hogy a vonatkozó jogszabályt betartsa, hiszen az egy dolog, hogy szikrázik a vezeték, ha hozzáér a fa, amiről többször kap az E.ON és a Városgondnokság is bejelentést. Ennél nagyobb probléma az áramkimaradás, de legrosszabb esetben sajnos baleset és súlyos áramütés is lehet a biztonsági távolság be nem tartásából, hiszen a fa vezeti az áramot.”

A tervek szerint a gallyazások jövő héten kezdődnek Székesfehérváron. A gallyazási munkát két ütemben végzik majd: először a kosaras autókból láncfűrésszel levágják a vezetékekhez nyúló ágakat, majd a második ütemben szállítják el a nyesedéket a közterületről. Sok esetben sajnos fájdalmasan érint bennünket ez a fajta beavatkozás, de mindannyiunk érdeke nemcsak a biztonság, de a zavartalan áramellátás is.