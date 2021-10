Jövő év elején az átlagosnál sokkal többen vihetik autójukat műszakira

Továbbra sem kötelező meghosszabbítani a gépjárművek lejáró érvényességű műszaki engedélyét. Ennek alapvető oka az, hogy az országgyűlés 2021. végéig meghosszabbította a veszélyhelyzetet.

A veszélyhelyzet megszűnése után 60 nap áll majd az autósok rendelkezésére, hogy felkészítsék járműveiket a vizsgára, s hogy levizsgáztassák azokat. Mint ismert, 2020. november 4. óta folyamatosan tart a veszélyhelyzet, vagyis lehetséges, hogy vannak olyan kocsik, amelyeknek már lassan egy éve lejárt volna a műszakijuk. Ezeket is elég lehet – a jelenlegi helyzet alapján – 2022. március 1-re levizsgáztatni. Természetesen, aki szeretné, most is levizsgáztathatja az autóját.

Vinkelman András biztosítási szakjogásszal az esetleges balesetek, biztosítási kockázatok szempontjából tárgyaltuk át a helyzetet. Milyen extra problémák sújthatják azt az autótulajdonost, aki olyan autóval okoz balesetet, amelynek a papírjai szerint lejárt, ám a hatályos rendelkezés szerint érvényesnek tekintendő műszakija van? Mi történik, ha egy ilyen autónak, a példa kedvéért, elszabadul a jobb első kereke, s ezáltal okoz bajt? Erről kérdeztük legelőbb a szakértőt.

– Vagy mondjuk a fékhatás nem megfelelő, mert elszakadt, elkopott egy fékcső… – mondott jobb, életszerűbb példát Vinkelman András. – Ebben az esetben a kötelező biztosító kifizeti a kárt, azonban a kötelező gépjármű felelősségbiztosításról szóló törvény úgy fogalmaz: ha a gépjármű súlyosan elhanyagolt állapota okozza a balesetet, akkor a biztosító visszaköveteli – maximális összeghatár nélkül – az okozott kár összegét – mondta.

A súlyosan elhanyagolt állapot megítélése kicsit gumiszerű, mondjuk mi. – Relatíve körbe lehet határolni. Nyilván az, ha egy autó rozsdás, önmagában nem jelent súlyos elhanyagoltságot, de az sem, ha elkopott a fék. Ám, ha törött a fék, vagy el van szakadva a fékvezeték, vagy a keréktartó anyák kirohadtak, és ezért gurult el a kerék, ezek már inkább odatartoznak. Persze ezek csak ad hoc példák, minden esetben egyedi mérlegelés alapján állapítják meg, hogy súlyosan elhanyagolt műszaki állapotról van szó, vagy sem – mondta a szakértő. – A józan ész alapján belőhető, hogy mi az, ami idetartozik, és mi az, ami nem. A határesetek ugyanúgy a bíróságra tartoznak, mint más vitás esetek – tette hozzá.

Vinkelman András elmondta, külföldre utazva is hasonló a helyzet. Kiutazhatunk az érvényesnek tekintett műszakival bíró kocsinkkal, de azért van mire figyelni. A szakértő kifejtette, mindig az adott ország törvényei, keretei a mérvadók. Rámutatott, egyes országokban jócskán magasabb kártérítések járnak – baleseti kártérítés címén –, mint nálunk. Nemcsak forintszázezrek, nemcsak forintmilliók, hanem eurotízezrek, sőt euroszázezrek foroghatnak kockán.

Kérdés, hogy amikor véget ér a veszélyhelyzet, a különböző irodákat, autószervizeket, a műszaki állomásokat mennyire rohamozzák meg azok az állampolgárok, gépjármű-tulajdonosok, akik – élve a lehetőséggel – kerülendő a pluszkiadást, a nem kötelező társadalmi érintkezést, elhalasztották autójuk műszakiztatását. Nos, Vinkelman András – jelezve, hogy ez a témarész már nem szakterülete – erről is nyilatkozott. Véleménye szerint egyértelmű, hogy ebből probléma lesz. – Én pont ezért megcsináltattam a műszakimat. Egyrészt nem szeretnék elhanyagolt műszaki állapotú autóval közlekedni, másrészt most van kényelmesen hely a műszaki állomásokon – mondta. – Amennyire beszélgettem a szervizesekkel, ők azt mondták, hogy nagyon kevés műszaki vizsgát csinálnak – jegyezte meg.

A biztosítási szakjogász elmondta még, hogyha a műszaki lejárta előtti 30 napon belül történik meg egy autó levizsgáztatása, akkor az úgy számít, mintha éppen a lejárat napján zajlott volna le. Aki a naptárt nézegetve előretervez, annak ez is fontos lehet.