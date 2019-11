Jótékonysági Valahol Európában

A padlás című musical júniusi bemutatója után most vasárnap újabb jótékonysági színházi előadást tart, közös erővel, az Alba Triatlon SE, az Imre Sándor Szeretetszínház és az Ezredéves iskola.

A Valahol Európában című műfaji klasszikus bemutatója november 10-én, 17 órakor kez­dődik a Mol Aréna Sóstóban. Jegyek kaphatók a fehérvári Cutler edzőtermeiben, a felnőttjegy 2500, a gyerekjegy 1200 forint.

Az esemény hírverő tájékoztatóján Czettl Andrea, a triatlonosok elnöke elmondta, a bevételből kerékpárokat szeretnének vásárolni a diákoknak, illetve nemcsak nekik, de a Sze­gényeket Támogató Alapítvány (SZETA) ölelésében lévő rászoruló családoknak is.

– A gyerekeink nagy örömmel készülnek az előadásra. Szeptember óta folynak a próbák, nagyon ügyesek, nagyon várják az előadást.

Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek megmutathassák magukat, hogy ők mire képesek – invitált az elnök.

Szontaghné Kovács Erika, a SZETA részéről elmondta, a rászoruló családok az adományo­zás révén nyugodtabban készülhetnek a karácsonyra.

Mészáros Attila alpolgármester arról beszélt, hogy a színpadra lépő fiatalok integrációja miatt is rendkívül fontos egy-egy ilyen alkalom. A jövőre a megyeszékhelyre is ellátogató olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia előzményeként meghirdetett Kerékpározás Éve akciósorozat célkitűzéseihez is kapcsolódik a vállalkozás. Roppant fontos, hogy minél többen kerékpároz­zanak Székesfehérváron. Mészáros megemlítette azt is, folyamatosan dolgoznak a kerékpáros infrastruktúra gyarapításán.