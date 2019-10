Jótékonysági futás szerveződik Dégen

Ugyan már csak önmagunk miatt is érdemes sportolnunk, a mozogni vágyók ezúttal összeköthetik a kellemest a hasznossal október 20-án.

A civil sportolók a Béke téri faluközpontból reggel 8 órakor indulnak. Aki kevésbé rajongója ennek a mozgásformának, de adakozna, természetesen futás nélkül is megteheti: a téren található gyűjtődobozba dobhatja be az általa az enyingi Levente gyógyulásához felkínált összeget. Ugyanitt ételek is vásárolhatók majd. Ugyanezen a napon az Álmok tava horgásztavon apa-fia versenyt rendeznek a szervezők, szintén délelőtt, 8 órától 12 óráig. A befolyt összeget ugyancsak az SMA-beteg kisfiú, Levente számára adják át.

Vezető képünk illusztráció!