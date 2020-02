Húsz év körüliek már. Mármint a bútorok, amelyek az Igari Csipet Óvodában kiszolgálják a gyermekeket, felnőtteket.

A többi között például a fektetőágyakat is jó lenne kicserélni az oviban, de a most befolyt pénzösszeget valószínűleg egyéb bútorok, játékok megvásárlására költik a szülők és az óvodavezetés. A hétvégén jótékonysági bált rendeztek Igaron, a csipetek javára, innen a pluszbevétel. Pontos összeggel az intézményvezető, Tóth Ágota Krisztina nem tudott szolgálni, mivel még a hét elején is érkeztek hozzájuk olyan szülők, akik támogatták az óvoda működését.

Igar mindhárom településrészéről érkeznek gyermekek az óvodába

– A pénzből leginkább olyan használati tárgyakat szeretnénk kicserélni, amelyeket a gyerekek az itt töltött idejük alatt aktívabban használnak. Ilyen a szőnyeg, de vannak megvásárolt fejlesztőjátékaink, -eszközeink is, ezek hiányzó darabjait pótolnánk – nyilatkozta lapunknak az óvodaigazgató. Tőle tudjuk: jótékonysági bált már korábban is tartottak az ovi javára, akkor a szülői szervezet a csoportszobában és az öltözőben található világítótestek cseréjére gyűjtött. A szervezők ezúttal is a szülők voltak.

Az intézményről tudni kell, hogy egy pici, családias óvodát takar. Korábban két csoporttal működött, de a fenntartó 2007-ben a létszám miatt összevonta ezeket a csoportokat, így most vegyesen növögetnek együtt a három- és hat-hét éves gyerkőcök. Jelenleg huszonkilencen. Pontosabban: az aktuális állapotot tekintve tizenhatan-heten, mivel a tavaszias idő miatt kitolódott betegség az igari fia­talokat is utolérte.

– Óvodánkra mindig is a családias légkör volt a jellemző, persze a szabályokat minden körülmények között betartatva. Úgy hiszem, sokan érzik ezt, amikor bejönnek az óvodába: feltöltődnek ebben a légkörben. Hiába sok a gyermek, a kapcsolat jó, amely a dolgozóknak és a szülőknek egyaránt köszönhető – jellemezte az intézményt Tóth Ágota Krisztina.

Kihívások persze náluk is akadnak: Igar három részből áll, így terül el a település 15 kilométer hosszan. Gyermekek mindegyik településrészről járnak az óvodába, a fenntartó busszal oldja meg a logisztikát, az utaztatást. Mivel az idősebb gyermekek Mezőszilasra járnak általános iskolába, a szilasi önkormányzat buszai érkeznek Igarra (és Igar-Vámra, Vámszőlőhegyre) is, hogy az ovisokat a célállomásra elvigyék. A gyermekek reggel nyolc óra körül érnek be az óvodába, onnan pedig 15.15 környékén indulnak haza. Így a gyermekek szüleivel nincs mindig napi kapcsolata az óvodában dolgozóknak. Ám mivel az igazgató „régi motoros”, és sok esetben a mostani szülők útját egykor ő is egyengette, a jó kapcsolat megmaradt. Itt együtt van a múlt, a jelen és a jövő.