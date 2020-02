Jótékonysági bállal folytatják a gyűjtést a bicskei tűzoltók

Február 22-én jótékonysági bált rendeznek Bicskén, hogy minél előbb összegyűljön a pénz az új tűzoltóautóra.

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság egy új, úgynevezett 1-es fecskendőre gyűjt, a jelenlegi járművüket ugyanis hamarosan le kell cserélni. Mint azt megtudtuk, a szükséges összegből már mintegy 80 millió forint összejött, de még sok millió hiányzik ahhoz, hogy karácsonyra ideérjen az új jármű – olvasható a kemma.hu oldalán.

Polgár Viktor elnök azt is elárulta a Kemma.hu-nak, hogy a bicskei önkormányzat szervezte meg a bált, és nyitott gyűjtőszámlát a részükre, amelyre egymillió forintot egyből át is utalt a hivatal. Az önkéntesekből álló bicskei tűzoltóság egyébként amellett, 13 településre vigyáz, az autópályán Biatorbágy és Tatabánya között is elsődleges segítők és hozzájuk tartozik az 1-es út 24 kilométere is. Bicskén minden tűzoltó a szabadidejét áldozza fel ezért a nemes hivatásért.

– A jármű gyártási ideje 14 hónap, a költségek több mint fele már megvan – tért vissza a bál apropójára az elnök, hozzátéve, hogy optimisták voltak, ezért már megrendelték azt. A február 22-én 19 órakor a Báder fogadóban kezdődő bálra eddig 180-190 jegy fogyott el a mintegy 230 férőhelyes helyszínre. A bevételt teljes egészében az új tűzoltóautó beszerzésére fordítják majd.

Vezető képünk illusztráció!