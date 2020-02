Jótékony fánkkavalkád Mirella gyógyulásáért Kislángon

A négyéves, helybeli Mirelláért fogtak össze szombaton Kislángon.

A család sorsát helyben és a környéken már többen ismerik: a Dél-Fejér megyében élő Mirella – csecsemőkori agyi bénulása miatt – epilepsziával járó West-szindrómában szenved. Ez sem az ő, sem családja életét nem könnyíti meg: korai fejlesztésre, gyógytornára kell járniuk, úgy, hogy a rohamok lényegében bármikor jelentkezhetnek.

A szülők most egy akadálymentes otthont és egy terápiás szobát szeretnének kialakítani a kislányuknak, erre gyűjtenek. Ebben szerencsére segítségük is akad: családjuk és barátaik mellettük állnak, egyikük, Eszter ötlete volt a legutóbbi jótékonysági megmozdulás, a fánkkavalkád. Az eseményen persze nemcsak fánkok készültek nagy mennyiségben a „pótmamák” által – csillámtetoválást, sok könyvet és egyéb tárgyakat is beszerezhettek a támogatók.