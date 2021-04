AnKaságok – Kézműves összefogás segítő szándékkal

Az AnKaságok elnevezésű közösségi oldal hat éve egy hobbi miatt alakult, ám már jó ideje komoly jótékonysági vásárokat is szerveznek rajta keresztül. Ha rákattintunk az oldalra, sok-sok, többnyire kézműves tárgyat látunk, amelyeket a minap elhunyt fehérvári Zsédely Mária családja javára ajánlottak fel. Mária a Canavan-betegséggel küzdő Geszti Sára édesanyja, és szervezete nem tudta legyőzni a koronavírust. A család és más, rászoruló, beteg gyermeket nevelő család javára korábban is szerveztek vásárt.

Az AnKaságok oldal kitalálója, Kádár Anna először Geszti Sáráék miatt szervezett jótékonysági vásárt, s ugyanezt tette a múlt héten is, mivel fő segítőjét veszítette el Zsédely Mária személyében. Ő volt ugyanis az egyik adminisztrátor, aki rendszeresen feltöltötte, rendszerezte a korábbi kezdeményezések kapcsán érkező felajánlásokat.

Anna egyébként maga is kézműves, filcdíszeket készít. Ezek megmutatása miatt hozta létre annak idején az oldalt, ám egyszer egy ismerőse megkereste azzal: tudna-e esetleg segíteni abban, hogy szervez egy jótékonysági vásárt Sáráék javára. Anna egy darabig halogatta a dolgot, majd – mivel időközben sok kézművessel jó kapcsolatot épített ki – szinte az esélytelenek nyugalmával tette közzé, hogy aki tud, az tegyen felajánlást a Geszti családnak. Mindennek pont április 19-én, hétfőn, az idei újabb, immár 40. vásár elindításakor volt a harmadik évfordulója… – emlékezett vissza Anna.

– Már az első akció is nagyon jól sikerült, körülbelül 300 ezer forint gyűlt össze. Álmomban sem gondoltam, hogy ennyien csatlakoznak majd. A licitek során beérkező minden forint Máriáékhoz került, és ez azóta, más esetekben is így van. Gyűjtöttünk például a Koppány Útja Alapítványon keresztül Csordás Koppánynak, segítettünk mentőállomásnak, más rászoruló családnak az országból. Sok megkeresést kapunk segítőimmel, akik most hárman maradtak. Úgy döntöttünk, hogy Máriát nem „pótoljuk”, nem is lehetne. Nekem ő volt az eszem és a jobb kezem, ám rajta kívül sokat köszönhetek Rózsavölgyi Ritának, Tóth-Bernát Dórának, Skultéty Katalinnak. Mindannyian elköteleződésből dolgozunk ezeken az ügyeken, nem keresünk vele semmit. Velük együtt folytatjuk a munkát, a jótékony célú vásárok szervezését. Akinek gyűjtünk, az utólag mindig megírja, hogy mennyi pénz érkezett a számlájára – mesélt Anna, aki ugyan most – sokakhoz hasonlóan – nagyon szomorú Mária elvesztése miatt, ám éppen ezért még elkötelezettebben folytatja a munkát.

A jótékonyság ugyanis abbahagyhatatlan.