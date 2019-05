Jótállás: ki szerelje be a készüléket? – Olvasónk tűzhelyvásárlási kálváriája

Felháborodott olvasó kereste meg lapunkat egy gáztűzhely vásárlása kapcsán. A készüléket az egyik nagy fehérvári áruházban vette meg és külön, előre fizetett a kiszállításért, illetve a készülék szakszerű bekötéséért. Ehhez képest problémája akadt mind a kettővel. Az eset tanulságait igyekszünk levonni az alábbi írásban.

Svetics Adrienne és párja dolgozó nyugdíjasok. Nagy várakozással vásárolták meg új gáztűzhelyüket, amelyre jó ideje spóroltak és türelmetlenül várták, hogy birtokba, illetve használatba vehessék. Nagyon csalódottak voltak, amikor az ígért napon az áru nem érkezett meg, és sem a szállítókat, sem pedig az üzlet ügyfélszolgálatát nem érték el telefonon. A bekötést végző cég viszont már a vásárlás másnapján bejelentkezett, hogy mennének bekötni az akkor még ki sem szállított tűzhelyet. Ez utóbbival kapcsolatban a vevő megjegyezte, az áruházban az eladó úgy tájékoztatta, amennyiben nem az üzlet által alkalmazott cég végzi el a hivatalos bekötést, úgy elvesztik a készülékre vonatkozó jótállást. Svetics Adrienne-en kívül más hasonló megkereséseket is kaptunk az érintett áruházlánc kiszállításával kapcsolatosan. Volt olyan Fehérváron dolgozó, ám vidéken élő vevő, akit például munkanapon, hivatali időben, a kiszállítás előtt 10 perccel hívtak fel telefonon, hogy perceken belül a háznál lesznek a vásárolt termékkel.

Elvesztheti-e a vásárló a tűzhelyre vonatkozó jótállást, ha azt nem az eladó szakemberei végzik el? A Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes szakembereitől az alábbi választ kaptuk: „A jogszabály kimondja, hogy a jótállási jogok érvényesítéséhez a Kormányrendeletben foglaltakon túl további feltétel teljesítését – így például a termék „szakszerviz” általi üzembe helyezését – nem követelhetik meg a fogyasztótól. A termék meghatározott személy általi karbantartását, felülvizsgálatát sem kötheti ki a forgalmazó, mint a jótállási jogok érvényesítésének feltételét.” Vagyis a gázkészülék bekötésére, amit egyébként csak arra jogosult szakember végezhet el, akár mi magunk is kereshetünk megfelelő szerelőt.

A kérdéssel és a kiszállítási problémákkal kapcsolatban megkerestük a szóban forgó üzletet, ahonnan – egy külsős kommunikációs cégen keresztül – az alábbi választ kaptuk: „A Media Markt több szolgáltatási területen is külső partnerek bevonásával dolgozik, ilyen a kiszállítás és a beüzemelés is – ez alól a székesfehérvári áruházunk sem kivétel. A külső partnerek munkáját, illetve annak minőségét igyekszünk rendszeresen ellenőrizni. A kiszállítások megnövekedett időszaka jellemzően október–december, továbbá az Otthon melege program beváltási időszaka – ekkor a gépek bekötésének száma is megemelkedik, vagyis hosszabb a várakozási idő mind a kiszállítások, mind a bekötések esetében, amiről a vásárlókat is tájékoztatjuk. A gépek bekötése kapcsán semmilyen esetben sem kötelezzük a vásárlót arra, hogy a kijelölt partnereinket válassza. A szállítás tekintetében a protokoll szerint a kiszállító cég a szállítás előtti munkanapon felhívja az érintett ügyfeleket, és egyezteti velük a kiszállítás napját. Amennyiben nem sikerül elérni az ügyfelet, és az autó telítettsége engedi, akkor ennek ellenére megpróbálják a terméket kiszállítani a tervezett napon, és aznap próbálnak egyeztetni a címzettel, hogy át tudja-e venni. Azonban vizsgáljuk annak a módját, hogy ezt meg tudjuk előzni. Célunk, hogy a vevő a lehető legkorábban megkaphassa és használhassa is az adott terméket.”

Nos, ez az, amikor az elmélet és a gyakorlat nincs összhangban, de valljuk be: sajnos ez az élet más területein is előfordul.