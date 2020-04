Jön a honvédség a koronavírussal érintett Fejér megyei idős otthonokba is

Ahogy azt az Operatív Törzs április 20-i sajtótájékoztatójának közlései alapján megírtuk, Fejér megye bodajki, mezőszilasi és seregélyesi idős otthonaiban van jelen a koronavírus.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az április 22-i sajtótájékoztatón ezzel kapcsolatosan hozzátette: továbbra is zajlik az idős otthonok ellenőrzése. – Kiemelten ellenőrizzük az egészségügyi ellátást, a dolgozók felkészültségét, az oktatásukat, a védőeszközök, fertőtlenítő szerek meglétét és az elkülönítés feltételeit. Azokat az alapvető tárgyi személyi feltételeket tehát, melyek a járványügyi intézkedések végrehajtását szolgálják – majd pedig hozzátette: a honvédség folytatja az idős otthonok fertőtlenítését, mégpedig ott kezdve, ahol már volt fertőzött – így tehát az érintett Fejér megyei intézményekbe is előbb érkeznek. A fertőtlenítést az intézményvezetővel egyeztetve végzik, azokon a részeken, amelyek közös használatúak. Szintén érinti Fejér megyét az a bejelentés, mely szerint segítve a szociális intézmények működését, az Operatív Törzs felajánlásának megfelelően április 22-én egy újabb rakományt szállítanak ki, mégpedig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságok megyei kirendeltségeihez, melyeken keresztül eljuttatják az egyéni védőeszközöket a fenntartó intézményeibe. Ezúttal országos szinten 1,3 millió maszkot és 365 ezer kesztyűt szállítanak ki, ebből jut most a Fejér megyei szociális és gyermekvédelmi intézményekbe is.