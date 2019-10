Jól tanuló, rászoruló diákok pályázhatnak ösztöndíjra Fehérváron

A címben említett szempontok döntő tényezői a Tóth István–Tóth Terézia Ösztöndíj odaítélésének.

Vagyis a pénzbeli támogatással járó ösztöndíjat azok az állandó székesfehérvári lakhellyel rendelkező fiatalok pályázhatják meg, akik szociális helyzetük miatt támogatásra szorulnak. A jó tanulmányi eredmény határai is ismertek: a 7–8. évfolyamon 4,8, a 9–13. évfolyamon 4,5, a felsőoktatásban pedig 4,2 az elvárt tanulmányi átlag. A pályázatok november 11-ig nyújthatók be, a szükséges dokumentumokat (adatlap, mellékletek) köznevelési intézményben az iskola biztosítja, de letölthetők a www.szekesfehervar.hu honlapról is.

