Jó úton, megfelelő ütemben halad Csákberény

Összességében véve úgy tűnik, Csákberény minden téren jó úton halad, és sok mindenben megelőzte a környező településeket, bár vannak a faluban még megoldandó feladatok.

Többéves nagy projekt a településen az egyházi épületek felújítása, amelynek során megújult mindkét templom, a 2007-ben visszakapott református iskolaépületben pedig gyülekezeti házat és turistaszállót alakítottak ki. Jelenleg is dolgoznak a református lelkészlakáson, és hamarosan megkezdik a munkálatokat a katolikus plébánián is. Az egyházi épületek mellett a közintézményeket – óvoda, iskola, művelődési ház, orvosi rendelő, tájház – is felújították, mostanra már csak a gyógyszertár maradt.

Mi várható még ebben a ciklusban?

– Van egy nyertes pályázatunk kerékpárút építésére, amellyel kapcsolatban eddig lassan haladt az engedélyeztetés, de most úgy tűnik, felgyorsultak az események. Reményeim szerint az útszakasz, amely a Csókakő irányából jövő kerékpárút folytatása lesz Gánt-Gránásig, nyárra elkészül – mondta Vécsei László polgármester, aki azt is elárulta, az 1200 lelkes falu nagyot lépett előre az elmúlt közel tíz évben. Bevételét tekintve, ami a korábbi 6-7 millió forintról mintegy 23 millióra ugrott, a járásban jelenleg a negyedik. Csak Mór, Kincsesbánya és Fehérvárcsurgó előzi meg. Ebben persze az önkormányzatnak is sok munkája fekszik: igyekeztek számos módon ösztönözni és a pályázatokon támogatni a helyi vállalkozókat. A polgármester legnagyobb terve a vállalkozások további fejlődése érdekében egy úgynevezett vállalkozói zóna kialakítása, ami a falu szomszédságában található már kivont belterület egy 40 hektáros részén valósulna meg, ahol 2010-ben számolták fel a korábban sikertelenül végződő golfpályaprojektet. Csákberény évekig egyezkedett a svéd tulajdonosokkal, és kereste annak a lehetőségét, hogyan tud a helyzetből jól kijönni. Ez végül sikerült.

– Mivel a falut három oldalról védett erdő, a negyedikről pedig védett legelő veszi körbe, nem könnyű olyan helyet

találni, ahol akár egy kisebb üzem vagy egy 8-10 fős cég működhet. Az említett, a falutól mindössze 700 méterre lévő terület viszont tökéletes lenne egy nem ipari, inkább csak vállalkozói park kiépítésére, amelyre egyébként van igény a helyi vállalkozók részéről is – fogalmazott Vécsei László. A megvalósuláshoz támogatási kérelmet is benyújtottak a kormánynak, és a terület hasznosíthatóságára megtörtént az átminősítése is. Ha az önkormányzat megkapja az igényelt 160 millió forintot, és létrejön a vállalkozói zóna, az nagyban segíti, hogy még többen helyben tudjanak dolgozni, és munkát kínáljanak többek között kisgyerekes anyukáknak is. Utóbbiaknak különösen nagy segítség, ha nem kell más településre járni naponta dolgozni, hisz ha nincs nagyszülő, aki be tud segíteni, nehezen hozható össze – a polgármester szavaival élve – a gyerek­logisztika.

A terület maradék részén mindenképpen megtartanák a turisztikai, rekreációs jelleget, kihasználva Csákberény remek adottságait. Ebből a szempontból nézve még az eredeti elképzelés megvalósítása, egy golfpálya kiépítése sem elképzelhetetlen.