Útfelújítások Jenőben, pályázati forrásból

Néhány nap alatt a településen élők megismerhették az útépítés, útfelújítás szinte minden eszközét: aszfaltmaró, markológép, nyerges vontató, aszfalt finisher, úthenger járta a falu utcáit a technológiai sorrendnek megfelelően.

Az önkormányzat a feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázati konstrukciójában kapott támogatásnak köszönhetően foghatott útfelújítási munkákba. Amint Kerekes Ildikó polgármestertől megtudtuk: több utcában javították az útsüllyedéseket és a kátyúkat, összesen 14 millió forint értékben. A kis falu egy összegben ennyit még nem fordíthatott útfejlesztésre.

Volt, ahol csupán néhány négyzetmétert érintett a javítás, de voltak olyan szakaszok is, ahol a teljes útszélességben felmarták az aszfaltot, és a süllyedések javítása után újraaszfaltozták. A faluvezetés köszöni a lakosság türelmét és a kivitelező jól szervezett munkáját. Egy másik pályázat segítségével kisebb kátyúk és útpadkák javításához szükséges alapanyagokat és gépeket vásárolhatott az önkormányzat. A felújításokkal szinte egy időben zajlottak a Magyar Közút által végzett munkálatok, amelyek a falu főutcáját és az összekötő utat érintették. E három projektnek köszönhetően összességében sok úthiba kijavítására került sor.

– Nálunk is, mint általában a kisebb településeken, a szennyvízcsatorna az úttest alatt húzódik, ezért a nyomvonalsüllyedések visszatérő problémák – mondta el a polgármester asszony.

– A teljes pályaszerkezeti felújítások összessége több száz millió forintba kerülne, ezért igyekszik az önkormányzat arra felkészülni, hogy akár saját eszközökkel is el tudjon végezni kisebb beavatkozásokat. A mostani projekt az ezen túlmutató hibákat is igyekezett kezelni.

Egy hamarosan megnyíló pályázati konstrukcióban egy teljes utca aszfaltozására szeretnének pályázni – igyekeznek minden forrásszerzési lehetőséget megragadni. Ez kicsit lassabban hoz látható változásokat, mint az önkormányzat saját forrásainak felhasználásával végzett beruházások, de sokkal több eredmény érhető el így, mint az korábban pályázatok nélkül történt. Mindehhez persze nagy szükség van a megyei fejlesztési koordinációra is. Örülnek a jenőiek, hogy sikerült az önkormányzati szemléletváltás: a saját források felhasználása és hitelek helyett pályázatokból fejlesztenek. Meghatározták a fejlesztési prioritásokat, és kivárták, hogy nyíljanak hozzávaló pályázati lehetőségek, de abban is bíznak, hogy a jövőben is sikeresen tudnak majd forrásokhoz jutni.

– Jelenleg két terület- és településfejlesztési beruházás, egy vidékfejlesztési eszközfejlesztés és több emberi erőforrás program megvalósítása van folyamatban. Minden projektben a hosszú távú megoldások felé igyekszünk haladni, ezért nemcsak egy önkormányzati ciklusban gondolkodunk, hiszen, ha valóban eredményes fejlesztéseket akarunk megvalósítani, akkor legalább egy évtizedre szólóan kell fejlesztési terveket megfogalmazni – tette hozzá Kerekes Ildikó.