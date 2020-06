Jenő a három harang otthona

A harang és a harangszó mindig elválaszthatatlan része egy falunak, Jenő községnek is. A harangzúgás jelez, figyelmeztet, hírt ad.

A Munkás Szent József-templomban eddig két harang lakott. A helybeliek úgy mondják: a harangok először a Haranglábi dűlőben voltak, az első világháború előtt még a mostani „szovjet temető” helyén állt a fakeretes harangláb, majd ezt követően kerültek át a harangok az Andrássy utcában lévő haranglábhoz, mely az iskolánál kapott helyet. Amikor a templom megépült, a templomtoronyba költöztek a harangok.

Amint megtudtuk: a megye egyik legfiatalabb templomát Szent József tiszteletére 1999 novemberében szentelték föl. A harmonikus arányú épület tervezője Csutiné Schleer Erzsébet, székesfehérvári építész. A templom oltára fölött elhelyezett Szent József-szobor Svájcból kapott ajándék, a falakon Csonka Ernő stációját helyezték el.

A harmadik harang a régi Antónia pusztáról került be a faluba, akkoriban Szőke Gyula tulajdona volt a puszta, a harangot Simon József vitte be Antóniából. A pusztai emberek a bajt (tüzet, jeget) jelezték vele előre a távolabb élőknek, vagy éppen a földeken dolgozóknak.

A toronybeli úgynevezett kis harang a felszentelt harang, és ma is megkondul régi társával, ha esetlegesen jégeső közelegne a faluba. A most felhelyezett harmadik harang, Zsolt atyának köszönhetően, szentmisék alkalmával már meg is szólal. A harangot, a felirata szerint, Walser Ferenc harangöntő készítette, akinek 1860-tól működött öntödéje Pesten.

A koronavírus-járvány nemcsak az idősekre, de a templomra is ráirányította a figyelmet a faluban. Zsolt atya, amint lehetett, engedélyezte, hogy 9 és 12 óra között nyitva legyen a templom előtere, hogy a hívek egy-egy mécsest tudjanak gyújtani elhunyt szeretteik emlékére.

– A szentmiséket, zárt ajtók mögött, minden vasárnap megtartották, a felszentelt barkát, búzát a lakosságnak házhoz szállította az önkormányzat és az önkéntesek. Fisterné Marika néni énekével szolgálta a közösségi médián keresztül az addig templomba járókat – tette hozzá a polgármester.