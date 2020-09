Jelzi a találkozást a vírussal – Öt megyei település pályázati pénzből csinál koronavírustesztet

Jelenleg is zajlanak azok az ingyenes Covid-19-szűrések, melyekhez befagyasztott pályázati maradványpénzt használtak fel.

Mór, Bodajk, Csákberény, Csókakő és Magyaralmás önkormányzatai úgy döntöttek, hogy a befagyasztott pályázati összegeket átcsoportosítják és a vírushelyzet kezelésére fordítják. Móron a Család és KarrierPontban kezdődött a tesztelés, ám később a kistelepülésekre házhoz is ment a vizsgálat.

Ezzel kapcsolatban Békési László, a Családsegítő Alapítvány elnöke a móri televíziónak elmondta:

– Az alapítvány kötött szerződést Mór várossal ennek a projektnek a lebonyolítására, és mi végezzük el mind az öt településen a vizsgálatokat, amelyekre 29 nap áll rendelkezésre. Ez alatt az idő alatt ötezer szűrést fogunk elvégezni.

Az alapítvány egyik alapító tagja, Pálffy István doktor a szakmai koordinátora a folyamatnak. Az orvos a városi tévé felvételén elmagyarázta, hogy ez a szűrés nem magát a vírust mutatja ki, hanem hogy a szervezetünk miképpen és milyen szinten reagál erre a vírusra. Ezt a folyamatot hívják immunválasznak. A rövid immunválasz a Covid-19 esetében azt jelenti, hogy a 7–8. naptól a szervezetben olyan ellenanyagok jelennek meg, amelyek kimutathatók hozzávetőleg három hétig. A későbbiekben, tehát a 3–4. héten megjelenik a kései immunválasz, amely esetében egyéntől függően hosszabb-rövidebb ideg kimutathatók az immuntestek.

Azt is megtudtuk, hogy a vizsgálat haszna kettős, ugyanis ha fertőzöttek vagyunk a vírussal, akkor a 7–8. napon ez a teszt kimutatja, hogy találkozott-e a szervezetünk a vírussal. Ez hasznos dolog, annak ellenére, hogy a hatóságok ezt nem fogadják el. Ez kifejezetten olyan vizsgálati módszer, amely tájékoztató jellegű eredményt hoz csupán. Ha pozitív, akkor lehet hívni a háziorvost, aki majd megfelelően továbbítja a beteget a laborvizsgálatra.

A kései immunválaszt bemutató teszt eredményei is nagyon hasznosak, mondta a doktor, ugyanis ha valaki már hetekkel korábban átesett, jó esetben tünetmentesen a víruson, akkor az a szerencsés már túl van rajta, s nem is fertőzőképes, és nem is fertőződhet meg vele újra. A tesztelések során előfordulhatnak álpozitív eredmények is, ám utána egy valódi teszt mindent helyre tesz.

Pálffy doktor arra a kérdésre, hogy mit várhatunk, milyen lesz a második hullám, azt felelte: – Sok szakember, nagy tudósok, virológusok, informatikusok latolgatják s jósolják a második és a további hullámok eljövetelét, annak ellenére, hogy az emberiség ezzel a vírussal eddig még nem is találkozott, ennek megfelelően nehéz lenne megmondani, hogy hogyan is fog viselkedni. Tapasztalat nincs vele, csak annyi, hogy a lecsengés után újra kezd szaporodni a fertőzöttek száma. Ebben nagy szerepet játszhat az is, hogy most volt a nyár, és sokan utaztak, mi is máshova és mások is ide, Magyarországra. Nem tudom megmondani, hogy lesz-e második hullám, de a vírus itt van, létezik, az életünk része lett, így komolyan kell venni. Nem lehet úgy gondolni rá, hogy ez csak mással történhet meg, és velünk nem.

Aki a felsorolt településeken él és szeretné megcsináltatni ezt a tesztet, annak ki kell töltenie egy uniós adatlapot és egy jelenléti ívet a projekt finanszírozása miatt, illetve egy olyan űrlapot, amely már kifejezetten a szűrés szerves része. A mintát ujjbegyből veszik, és az első állomás Csókakőn volt. Azóta volt a vizsgálati csoport a többi településen is. Most csütörtökön visszatértek az alapítvány által szervezett szakemberek Csókakőre, pénteken pedig Magyaralmásra. Lesz még szűrés Móron például szeptember 7-én és 8-án, majd még hat napon, de Bodajkon is zajlanak majd vizsgálatok 9-én és 16-án.