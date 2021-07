Jelentős fejlesztések kezdődtek Baracskán

A település az elmúlt időszakban számos fejlesztésnek örvendhet, köztük a játszótér felújításának és kibővítésének, illetve a jövőben kialakítanak még egy szabadtéri kondiparkot és egy kiterjesztett kerékpárútvonalat is. Ezen fejlesztésekről mesélt lapunknak Baracska polgármestere, Szőlősy Béla Attila.

A baracskai játszótér eszközei már-már a használhatatlanságig romlottak, éppen ezért az önkormányzat megpályázta a felújításához, illetve kibővítéséhez szükséges anyagi forrásokat, melyet nemrég meg is nyert. A Magyar falu program keretén belül 5 millió forint támogatást kapott a község. Így már el is kezdődtek az előkészítési munkálatok, melyben az önkormányzat munkatársai jelentős részt vállalnak. Ennek köszönhetően a kivitelezés folyamata gördülékenyebben és gyorsabban haladhat, mely fontos szempontként szerepelt, ugyanis a baracskai gyerekek alig várják már a játszótér elkészültét. A tervek szerint a jövő hét közepére már be is fejeződik maga a kivitelezés. A pályázati támogatásból egy háromtornyos kalandvárral szeretnék megemelni a játszótér minőségének színvonalát, így a kisebb korosztály mellett akár a 12, 13 éves gyermekek is örömüket lelhetik az új játszótéri eszközök használatában.

Az önkormányzat a pályázati támogatás összegén felül további 1,5 millió forint önerőt biztosít a játszótér fejlesztésére.

Ami a szabadtéri kondiparkot illeti, az szintén egy tavaly ősszel megnyert pályázatnak köszönhető: ezáltal hamarosan szabadtéri sportolásra alkalmas eszközöket helyeznek el a focipálya mellett. A projekt jelenlegi, előkészítő szakaszában aláírták az együttműködési szerződést a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sport­üzemeltetési és Közbeszer­zési Zrt.-vel.

Néhány nappal ezelőtt Baracska polgármestere részt vett a Tárnok–Martonvásár–Baracska–Pettend–Kápolnásnyék-kerékpárút fejlesztésével kapcsolatos tervezést megelőző tárgyaláson is. Baracska belterületén a már kiépített kerékpárúthoz ­csatlakoztatva tervezik majd meg a Martonvásárról érkező és Pettend irányába vezető kerékpárút nyomvonalát. Baracska külterületén a 7-es főúttal párhuzamosan, de külön nyomvonalon biztosítja majd a fejlesztés a kerékpárosoknak a biztonságos közlekedési lehetőséget. A Magyar Közút Nzrt., valamint az Utiber Kft. szakemberei tájékoztatása szerint a fejlesztés még az idén tervezési szakaszba lép. Az új kerékpár­út kivitelezése – a rendelkezésre álló anyagi forrásoktól függően – várhatóan 2024–2027 között fog megvalósulni.