Jelenleg tizennyolc hajléktalan tevékenykedik a parkgondozás területén Fehérváron

Egyedülálló foglalkoztatási program kezdődött a megyeszékhelyen, melynek hajléktalanok a résztvevői.

A speciális foglalkoztatási programot, amelynek gondolata a múlt esztendő őszén fogalmazódott meg, a fehérvári Városgondnokság a Kríziskezelő Központtal és a megyei kormányhivatallal közösen indította el – mondta el a tájékoztatón Bozai István, a Városgondnokság vezetője. A negyven jelentkező hajléktalan közül 20 bizonyult egészségügyileg és mentálisan alkalmasnak a részvételre. Ők április elsejével a parkfenntartási és a köztisztasági csoportokban álltak munkába, ahol integráltan, a Városgondnokság alkalmazottaival együtt dolgoznak – tűnt ki az igazgató szavaiból.

Nemcsak munkát kaptak, képesítést is szerezhetnek a résztvevők

A program résztvevői a munkáért minimálbérben és cafeteria juttatásban is részesülnek. Utóbbit jelenleg mindennapos élelmiszercsomag formájában kapják.

A programban részt vevő hajléktalanokat egy szakember, Böröndi Mónika mentorálja, hiszen a munka világába való visszavezetésük azért nem olyan egyszerű – tudtuk meg a városgondnoktól.

Fontos és példaértékű programról van szó – fogalmazott a sajtótájékoztatón Cser-Palkovics András polgármester. Hiszen azon a szociális minimumon túl, amelyet a város hajléktalanoknak állami és saját forrásból nyújt, a programban részt vevők lehetőséget kaptak arra, hogy munkájuk révén tartsák el magukat. Ezáltal nem érzik magukat feleslegesnek, és erősödik bennük a társadalmi hasznosság tudata – húzta alá a polgármester, aki arról is szólt, hogy a résztvevőknek perspektívája van a Városgondnokságnál, ahol később, a program végeztével is módjuk lesz dolgozni.

Cser-Palkovics András hangsúlyozta: a programban részt vevő hajléktalanok fontos munkát végeznek, hiszen a parkfenntartók munkájának eredményeivel, amely a rendszeresen nyírt gyepben, a viruló virágágyásokban nyilvánul meg, a város lakói mindennap szembesülnek, és nagyra értékelik. Ez utóbbit a közösségi médiában megjelenő posztok is bizonyítják. A városban egyébként növelik a zöldfelületek nagyságát, azok gondozása pedig változatlanul igényli az emberi erőt.

Nem véletlenül a Városgondnokság kebelén indították el a programot, hiszen az önkormányzati cég a legnagyobb közfoglalkoztató volt a városban, amíg létezett ott közfoglalkoztatás, és szép eredményeket ért el ezen a téren – ezt már Budaházy Attila, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője mondta. A program, amelyhez 107 millió forint támogatást nyújt a kormányhivatal, több részből tevődik össze. A jelentkezők először motivációs tréningen vettek részt, és parkgondozói képzést is kapnak, amellyel máshol is el tudnak helyezkedni. A jelenleg dolgozó 18 hajléktalan bármelyike három hónap után „kiszállhat” a programból. A bérek és azok járulékai után 2020 végéig nyújtanak támogatást – tűnt ki a főosztályvezető által elmondottakból. A program sikere nagyban függ a mentor, Böröndi Mónika munkájától. Ő korábban is foglalkozott hátrányos helyzetű emberekkel, s a hajléktalanok gondjait most is ő veszi magára – tette hozzá Budaházy Attila.