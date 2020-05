Jelenleg nincsen koronavírussal fertőzött lakos Szabadegyházán

Egriné Ambrus Andrea közösségi oldalán tájékoztatta Szabadegyháza lakosságát a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról.

Településünkön jelenleg nincs koronavírusos beteg, ill. olyan személy sincs, akinél felmerült a vírusfertőzés gyanúja. A korábbi vírusfertőzött tesztje negatív lett (mivel egészségügyi dolgozó, három negatív teszt kell ahhoz, hogy újra munkába állhasson). A múlt héten egy másik személytől is mintát vettek, az ő tesztje is negatív lett. Így tehát a mai napon egyetlen igazolt vírusfertőzött, ill. fertőzésgyanús eset nincs Szabadegyházán. A negatív mintavétel ellenére is előfordulhat, hogy néhány napig még kint marad a „piros cédula” az érintett ingatlanon, és a háziorvos ajánlásának megfelelőn még a családtagokkal, ismerősökkel lehetőleg minimalizálják a személyes kapcsolattartást – tájékoztat beszámolójában a polgármester.

Bejegyzésében megköszönte Szabadegyháza lakosságának fegyelmezettségét, szabálykövető magatartását és türelmét. Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy egyelőre még a telefonos időpontfoglalásos rendszer működik az egészségügyi intézményekben. Személyesen csak akkor lehet megjelenni a rendelőben, ha előtte telefonon egyeztetés történik a háziorvossal, illetve a fogorvossal/asszisztenssel.

Tájékoztatójában kiemelte, hogy jelenleg még mindig tart a járvány, a rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet továbbra is fennáll. Az enyhítő intézkedések bevezetéséről és annak részleteiről a helyi kábeltévén és a közösségi oldalon fognak részletes tájékoztatást adni a következő napokban.

A megfelelő óvintézkedések betartásával folyamatosan nyitnak újra a közösségi terek, játszóterek, a piac és a művelődési ház is. A játszóterek, kondiparkok és a sportpálya karbantartása folyamatosan zajlik, az ellenőrzés során feltárt, néhány hiányosság pótlásra szorul. Amennyiben a szülők nem tudják máshogy megoldani a gyermek elhelyezését, az óvodában ügyeleti jelleggel fogadják őket.