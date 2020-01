Jégverem a múlt ködéből – Helyi védelem alá helyezték a Halász-kastély egyik épített örökségét

Régi romos épületmaradvány emelkedik ki a ködből a Halász-kastély szomszédságában. Leváló faajtajában, erős, de rozsdás vasalataiban még mindig érezhető korabeli bája. Jégverem volt valaha, környékét longobárd sírok övezik. Helyi védelem alá helyezték, még sok feltárni való van a környékén. Ráadásul rohamosan romlik az állapota.

Még tavaly novemberben került szóba annak a jégveremnek a sorsa, amelyet közel száz éve építtetett a földbe a Halász család a kastély szomszédságában. Az épületmaradvány ma már alig pár négyzetméteren tartja magát, ha nem óvják meg, pár év alatt az enyészeté lesz.

Éppen ezért gondolta úgy Rodics Eszter, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány elnöke, a kastély vezetője, hogy kezdeményezi helyi védelem alá helyezését. Az alapítvány célja, hogy minden, a Halász-kastélyhoz kötődő épített örökséget megőrizzenek az utókornak.

Értékvizsgálat és szakvélemény készült hát a jégveremről, melyben annak történelmi múltja is elénk tárult, kiderült, a terület nem csak a Halász család múltja miatt tartogat izgalmas meglepetéseket. A szakemberek – köztük Kupi László, a település alpolgármestere és helytörténeti kutató derítette ki, hogy a nemesi család 1931-ben ásatta a kastély kertjében a 4 méter mélységű jégvermet.

Ám a munkálatok folyamán gazdag női sírleletek kerültek napvilágra, melyeket ezt követően Fettich Nándor, a székesfehérvári múzeum régésze tárt fel. A leletekből kiderült, hogy a terület egy népvándorlás kori népcsoport, a longobárdok családi temetőjének egy részlete lehetett, akik 526 és 568 között temetkeztek itt. A feltárásokat azonban leállíttatta a család, így a munka csak 1957 novemberében folytatódhatott Bóna István régészprofesszor vezetésével, aki további két gazdag temetkezést tárt fel. A tudósok viszont már akkor is tudták, hogy még mindig jelentős történelmi leleteket tartalmazhat a terület. Amit pedig addig találtak, jó helyet kapott a székesfehérvári Szent István Király Múzeum állandó régészeti kiállításában. A többi tárgy pedig a múzeum raktárában van biztonságban. A régészek tehát továbbra is mint lehetséges leletgazdag régészeti helyszínt tartják számon ezt a területet. A jégverem pedig, mint épített örökség, önmagában is különös jelentőséggel bír: a Velencei-tó mellett ugyanis már nem találunk hasonlót.

Az önkormányzat ezen szakvélemények alapján döntött úgy, hogy helyi védelem alá helyezteti a jégverem épületét. Amelynek állapota sajnos a kezdeményezés – azaz 2019. novembere – óta is rohamosan romlott. Akkor még állt mindkét fal és az ajtó is a helyén volt. Mára, a friss felvételen is látható a pár hónap alatt bekövetkezett sanyarú hanyatlása. A valaha volt erős kőív a verem bejáratánál már csak haloványan emlékeztet régi önmagára.