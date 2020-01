Jégvarázs és Star Wars – Ezek a legmenőbb farsangi jelmezek Fejér megyében

Bár a farsangi időszak már korán kezdetét veszi, (január 6.) az óvodákban, iskolákban csak februárban jön el a farsangi bálok ideje. Lássuk, mik a legnépszerűbb jelmezek az idén a megyeiek körében.

Kölcsönzés

Fehérváron, egy jelmezkölcsönzéssel és partikellékekkel foglalkozó üzlet tulajdonosát kerestük fel, hogy megtudjuk, mik az idei trendek a gyermekek és felnőttek körében farsangkor. Bea elárulta, hogy 1500 jelmez közül választhatnak náluk a beöltözni vágyók, de ezen felül rengeteg kiegészítő kellékkel is tudnak szolgálni. Minek szeretnek idén öltözni a gyerekek? Szegeztük a tulajdonosnak és párjának, Norbertnek az első kérdést. Mint megtudtuk, idén is nagyon népszerűek a klasszikus jelmezek: lányok körében a disney hercegnők, fiúknál pedig a tűzoltó, katona és rendőr kosztümök a preferáltak. Ezeken felül természetesen a trendet alakítják az aktuális mozifilmek is, gyerekek esetében például ilyen a Jégvarázs és a Star Wars.

A nagyobb, iskolás gyerekeknél már sokrétűbb a farsang. Az eddig felsorolt klasszikus kosztümök mellett feltűnnek a számítógépes játékok karaktereinek jelmezei is. Sajnos a készítők azonban nem tudhatják előre, melyik játék lesz népszerű, ezért kicsit nehezebben tudnak lépést tartani, de Norbert elmondása szerint, eddig náluk még nem volt probléma, az esetek legnagyobb többségében megtudták oldani a kívánt karakter megalkotását.

A tinédzserek beöltözési szokásairól azt osztották meg velünk, hogy vannak akik bevállalósak, és akadnak olyanok, akik csak egy-két kiegészítőt vásárolnak maguknak és ezzel le is tudták a beöltözést. Ez lehet egy maszk, kalap vagy akár egy paróka. A felnőttekről ez úgyszintén elmondható. Lankadatlan népszerűségnek örvendő stílus a charleston, a pin-up, a diszkó korszak és a mesehősök is.

Kiegészítők

Az imént felsorolt stílusokat saját ruhával és pár kiegészítő megvásárlásával is teljessé tehetjük. Egy megfelelő nyaklánc, egy tollas fejdísz, vagy épp egy szipka is elég lehet ahhoz, hogy máris a ’20-as években érezzük magunkat. Norbert szerint egy kiegésztő nagyon sokat változtathat egy karakteren, hiszen egy betyár és egy kalóz között csupán egy kalap a különbség, ha jól belegondolunk az öltözékükbe. Persze egy kalóz jelmez is feldobható még a kalapon kívül parókával, álbajusszal stb. Szerencsére a disney karakterek sincsenek túlgondolva, elég felvennünk egy fekete ruhát, vagy leggingset egy polóval, és egyetlen egy kiegészítővel már is kiköpött másai lehetünk Demónának. Norberttől megtudtuk, hogy a paróka az egyik legnépszerűbb kiegészítő.

Párosan szép az élet

Az üzletben már megszokott, hogy párok vagy akár csoportok is érkeznek hozzájuk konkrét elképzelésekkel. Párok esetében többnyire a nő az, aki pontosan tudja, hogy mit akar, de természetesen az is előfordul, hogy nem. Ilyen esetekben Beáék előbb a nőre koncentrálnak, hogy megtalálják a neki passzoló jelmezt, mert könnyebb később a férfi kosztümjét hozzáigazítani stílusban. A felnőttek ilyenkor teljesen átadják magukat a farsangi hangulatnak és a karaktereiknek.

Te minek öltözöl be az idén?

Vezető képünk: jelenet a filmből, Niklas HALLE’N / AFP