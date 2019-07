Javul az ivóvíz minősége Vértesacsán

Fontos, hogy minden pályázati lehetőséget megragadjanak – véli Kovács Zoltán, a település elöljárója.

– Két választási ciklus lesz hamarosan mögöttem. Két ciklus, de három választás, hiszen 2017-ben négy képviselő feloszlatta a testületet. Hálás vagyok a település polgárainak, hogy az időközi választáson is megtiszteltek bizalmukkal, remélem, társaimmal meg tudtunk felelni az elvárásoknak – mondta Kovács Zoltán, Vértesacsa polgármestere, aki arra a legbüszkébb, hogy a „legégetőbb” problémát, az ivóvíz minőségének javítását meg tudták oldani. A közel 160 millió forintos beruházás összege pályázati forrásból állt rendelkezésre. – Több mint egy évtizede tapasztaltuk már a saját vízbázisból származó ivóvíz érzékszervekre gyakorolt rossz hatását. Jelenleg a próbaüzem zajlik, reményeink szerint napokon belül megkezdődhet a hálózatra termelés. Köszönöm Tessely Zoltán országgyűlési képviselő segítségét.

A településvezető fontosnak tartja, hogy minden pályázati lehetőséget megragadjanak. A Fő utca régi járdája több mint 800 méteres szakaszon kapott új térkő burkolatot közel 21 millió forintból, a pályázati forrás ehhez 15 millió forint volt. Négy éve a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztésre elnyert 3,8 millióból kiépült a térfigyelő kamerarendszer, 2017-18-ban a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településrendezési Terv elkészítésére nyertek összesen 2,6 millió forintot.

– Az óvoda és az orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére is pályáztunk, végül az óvodaépület fejlesztését részesítették pozitív elbírálásban – folytatta a polgármester. – Az eredetileg önrész nélküli pályázathoz az építőiparban tapasztalható áremelkedések miatt sajnos 15 millió forint saját forrást kellett biztosítanunk. Szeptemberben a már megújult épületet vehetik birtokba óvodásaink, de felújítjuk az iskola konyháját és kiszolgáló helyiségeit is. Támogatói határozatunk van a községháza épületének energetikai korszerűsítésére: a tervezői költségbecslés 42 millió forinttal számolt, a közbeszerzési eljárás során 76 millió forint volt a legkedvezőbb ajánlat, de ezt nem tudtuk vállalni. Szeretnénk módosítani a határidőt, és megpróbáljuk a jövő évre előteremteni a szükséges többletforrást. Erre az országgyűlési képviselőnkkel folytatott egyeztetés alapján komoly esélyt látok.

Ebben a ciklusban állították helyre az óvoda alagsorát, megerősítették az iskola épületének alapzatát, elkészült a József Attila utcában egy támfal, amely egy szakaszon a csapadékvíz elvezetését is biztosítja.

– Igyekszünk jól sáfárkodni saját bevételeinkkel is, ennek eredménye, hogy néhány éve sikerült felújítanunk az iskolaudvarban lévő kézilabdapályát és a Fő utcai járda két jelentős szakaszát. Még az idén, szintén saját pénzből, szeretnénk elkészíteni a védőnői és az orvosi rendelő akadálymentes térköves bejáratát és egy térköves járdaszakaszt, amely a pályázatból készült új járdához csatlakozik majd a Vendel téren.