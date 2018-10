Ilyen volt a Felsőoktatási Expo Székesfehérváron

Az Alba Regia Felsőoktatási Expo immáron negyedik alkalommal került megrendezésre.

Míg hétfőn a Fejér Megyei Hírlap Állásbörzéje várta a munkakeresőket, addig kedden a diákok részesültek előnyben. Az Alba Regia Felsőoktatási Expon a továbbtanulás előtt álló diákoknak szolgálnak hasznos információkkal az Alba Regia Sportcsarnokban.

A szakkiállításon a középiskolás diákok, valamint szüleik tájékozódhattak a Székesfehérváron elérhető egyetemi képzésekről, azon belül is hangsúlyosan a duális képzés nyújtotta lehetőségekről.

A rendezvényen önálló standokon képviseltetették magukat a fehérvári felsőoktatási intézmények:

az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa a Kodolányi János Egyetem

A rendezvény megnyitóján kiemelt hangsúlyt fektettek az egyetemek folyamatos fejlődésére, és a szakokon egyre nagyobb létszámú fehérvári fiatalokra. A törekvések fő célja, hogy a fehérvári hallgatók itt maradjanak a városban, itt tanuljanak tovább, itt dolgozzanak és itt is éljenek.

Mi is az a duális képzés?

A duális képzés során gyakorlatban is kamatoztathatod az egyetemen elsajátított elméleti képzéseket, valamint a kooperatív képzésnél több gyakorlathoz jutsz hozzá az egyetemmel együttműködő vállalati partnereknél, amiért még fizetést is kapsz.

Hol, mit tanulhatnak a diákok?

Az Óbudai Egyetem a műszaki képzéseiről és azok előnyeiről rukkolt elő a diákseregnek.

Földmérő-földrendező mérnök Gépészmérnök Műszaki menedzser Mérnök informatikus Villamosmérnök Mechatronikai mérnök (MSc) Mérnök informatikus asszisztens (FOSZK)

A Corvinus Egyetem további fejlesztések keretében új laboratóriumokkal, könyvtárral is várja hallgatóit a következő szakirányokon Székesfehérváron:

Gazdálkodási és menedzsment Pénzügy és számvitel Turizmus és vendéglátás Valamint csak Fehérváron, Sportközgazdász

A Kodolányi János Egyetem 25 éves fennállása óta 25 ezer diplomát adott át hallgatóinak. A 2019/2020-as tanévben a következő szakokat indítják duális formában is:

Gazdálkodási és menedzsment Emberi erőforrások Szociális munka Turizmus-vendéglátás

Első kézből kapnak információt

A keddi rendezvényen megjelentek az egyetemek vállalati partnerei is, vagyis azokkal a cégekkel is megismerkedhettek, amelyek gyakorlati helyet biztosítanak a városban elérhető duális képzésben tanuló hallgatók számára. A diákok tájékozódhattak többek között a felvételi jelentkezésről és az induló szakokról is.

Értékes információk, játékkal tesztelve

A szervezők online játékkal is kedveskedtek az érdeklődő diákoknak. 14, 15, 16 és 17 órakor is a színpadnál kérdéseket tettek fel nekik az egyetemekkel és a duális képzésben résztvevő partnereikkel kapcsolatban. A legtöbb helyes választ adó diákok között értékes nyereményeket sorsoltak ki, de ebben a játékban mindenki nyertes, hiszen minden résztvevő egy, a mobiltelefonra ragasztható kártyatartóval is gazdagodott.

Merre tovább?

Nem volt egyszerű dolgunk, amikor a diákokat szerettük volna megkérdezni arról, hogy milyen elképzeléseik vannak a jövőjükről, hova szeretnének menni továbbtanulni, mi áll a legközelebb jelen pillanatban a szívükhöz. Minden kiállítónál tolongtak az érdeklődők és szívták magukba a végtelen mennyiségnek tűnő információt a különböző képzésekről.

Dorina, 12-es tanuló osztálytáraival és barátaival bújja a fehérvári egyetemek nyújtotta lehetőségeket. Őt főként a pénzügy és számvitel szakirány érdekli jelenleg, a Corvinus Egyetemen.

Dalma két irányban is gondolkodik, szívesen lenne tanító, de a szervezést is közel érzi a szívéhez. A Kodolányi János Egyetem és a Corvinus Egyetem is nyújt ehhez kapcsolódóan, turizmus-vendéglátás szakot, melyek duális formában is indulnak.

Dániel egyelőre nem tudja elkötelezni magát egyik szak mellett sem, mégis mikor kértük, nevezzen meg egyet, ami érdekli, a szakfordítást emelte ki.

Klaudia, szintén végzős diáknak sem egyszerű a döntés, sok minden érdekli őt is. Nyelvi tagozatos ügyviteli tagozaton tanul jelenleg, leginkább a közgazdaság és a turizmus érdekli. Mindenképpen szeretne Fehérváron továbbtanulni, így remek választás lehet számára egyaránt a Kodolányi és a Corvinus is.

Továbbtanulásukhoz sok sikert kívánunk nekik!