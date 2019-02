Járhatóbb utak kialakításán dolgozik városszerte a DVG

A város legforgalmasabb, frekventáltabb útjain már megkezdték a télen keletkezett úthibák javítását. A munkákat szakmai vélemény és lakossági bejelentések alapján végzik, a priorizálásban pedig az adott útszakasz forgalma, valamint a kátyúhelyzet súlyossága a mérvadó.

Hozzáfogtak a kátyúk javításához a DVG Zrt. munkatársai, a lakosság Dunaújváros-szerte tapasztalhatja a helyenként kifejezetten balesetveszélyes gödrök eltüntetésén dolgozó munkások jelenlétét.

Ahogy Markóth Bélától, a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetőjétől megtudtuk, minden télnek úgy indulhatunk neki, hogy valamennyi úthibát helyrehoznak, ám a csapadék és a fagy újabb és újabb feladatokat ad a javítást végzőknek. A sok hőmérséklet-ingadozás, a nagy mennyiségű csapadék, fagyás, illetve olvadás kedvez az úthibák kialakulásának. Apró repedések keletkeznek az aszfaltban, az idő folyamán pedig egyre több víz kerül a résekbe, ami ha megfagy, további tágulást okoz. Az időjárási körülményeken túl az áthaladó járművek is megrongálják az egyébként is sérülékeny utakat.

A száraz időjárásnak és a magasabb hőmérsékletnek köszönhetően azonban most már hozzá tudnak látni a tél okozta károk felszámolásához. A városüzemeltetési és beruházási osztály egy keretszerződéssel működik együtt a DVG Zrt.vel. A városüzemeltetés útügyi előadói rendszeres bejárások során térképezik fel az utak helyzetét, valamint rendszeresen érkeznek lakosság által tapasztalt gödrökkel kapcsolatban bejelentések. Markóth Béla arra kéri a dunaújvárosiakat, legyenek türelemmel, hiszen rengeteg kátyú vár javításra, ezek orvoslására pedig időre van szükség. Az viszont bizonyos, hogy ha az időjárás is engedi, akár heti több alkalommal is küldenek megrendelést a DVG Zrt. munkatársai felé. A közútkezelés egyik legfontosabb feladatát a szerdai nap folyamán a Baracsi úton, illetve a Magyar úton végezték a munkások, a lista azonban hosszú.

A kátyúk balesetveszélyesek is lehetnek, amennyiben a sofőr autójának sebességével, a végrehajtott manőverekkel nem veszi figyelembe az utak minőségét. Amennyiben mégis belehajt egy gödörbe, és ennek következtében autóját károsodás éri, az önkormányzat felé írásban kell két napon belül megtenni a bejelentését a káreseményről. Az önkormányzatok vagyonbiztosításon belüli felelősségbiztosítása fedezi a károkat. Előfordulhat, hogy az önkormányzat is vizsgálja majd az ügyet, ilyenkor a városgondnokság is jegyzőkönyvet készít, amit adott esetben szintén bekér a biztosítótársaság.