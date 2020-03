Jár a teljes visszatérítés, ha törlik a járatunkat

Ha fölnézünk az égre, a hiány­érzet oka csak lassan tudatosul: eltűnőben vannak a kondenzcsíkok. A világjárvány következményei nem csak földi környezetünkben mutatkoznak meg egyre nyilvánvalóbban.

A brüsszeli uniós testület szerdán iránymutatást tett közzé a tagállamok számára, amely elősegíti az utasok jogérvényesítési lehetőségeit. Alina Valean közlekedésért felelős uniós biztos ismertette: járattörlés esetén a szállítónak vissza kell térítenie a jegyárat, illetve mindent meg kell tennie az utasok átirányításáért. Akkor is vissza kell téríteni a jegy típusától függően a kifizetett összeget, ha az utas dönt úgy, hogy nem utazik, illetve utalványt biztosíthatnak a későbbi utazásokra.

Az országok kormányai által, azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül bevezetett utazási korlátozások a teljes légi közlekedésre jelentős negatív hatással vannak. Két napja az Austrian Airlines után ideiglenesen a Lufthansa másik leányvállalata, a Brussels Airlines is felfüggesztette teljes üzemét. A Ryanair-csoport három nappal ezelőtt kiadott közleménye pedig már nyíltan beszél arról, hogy a cég teljes flottája a földre kényszerülhet.

A korlátozások kárvallottjai nem csupán a légitársaságok, hanem az utasok is, akik a kormányzati intézkedések miatt bekövetkező járattörlések esetén további kártérítésre nem jogosultak. A koronavírus-járvány ugyanis vis maiornak minősül, foglalja össze a repülési jog vonatkozó passzusait az Airportal.hu. Emlékeztetőül: normál esetben, a légi utasok jogait és kártérítéseket szabályzó 261/2004/EK rendelet szerint ha a légitársaság az indulást megelőző 14 napon belül töröl egy járatot, az érintett utasokat az ingyenes átfoglalás, illetve a pénzvisszatérítés mellett kártérítés is megilleti. Ugyanakkor az átfoglalás vagy a pénzvisszatérítés lehetősége a vis maior okból törölt járatok esetében továbbra is nyitott. Mint a szakportál írja, azt a hatóságok, vagy a bíróságok dönthetik majd el, hogy vis maiornak számít-e, ha a légitársaság a kereslet csökkenésére hivatkozva törölte a járatot. Ilyen esetekre – némi jutalékért – az utasoknak több cég (Flight Refund, Flightright, AirHelp stb.) is kínál jogvédelmet.

Ha bármi okból az ügyfél maga módosítana vagy mondana le repülőutat, korábban átfoglalásra vagy pénzvisszatérítésre csak akkor volt jogosult, ha flex-jegyet vásárolt. Mostanára több légitársaság, köztük az Air France-KLM, a British Airways, az Iberia, a Lufthansa-csoport tagjai, az SAS és a Virgin Atlantic is díjmentesen adja az utasok számára az átfoglalás vagy a teljes visszatérítés lehetőségét. E sorhoz utoljára a fapadosok közül a Ryanair, az Easyjet és a spanyol Volotea is csatlakoztak. Úgy tűnik azonban, lehet, hogy hiába. Március 17-én életbe lépett a kormányrendelet, amely külföldi állampolgárok részére megtiltja a Magyarországra való belépést – a reptereinken keresztül is.