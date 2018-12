Januártól okoseszközzel is lehet balesetet bejelenteni

A Gutenberg-galaxis fénye halványodik, hiszen elektronikusak a könyvek, az újságok és a könyvtárak. Ez szomorú következménye a fejlődésnek, de van előnye is: eltűnnek a kék-sárga baleset bejelentő lapok is.

Januártól élesben is bevethető lesz az új, okostelefonos applikáció. A Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) ezekben a napokban fogadja el a baleseti bejelentő applikáció végleges formáját. Sokan töltöttünk már ki papíralapú formanyomtatványt, így tudjuk, hogy igencsak macerás, főleg azzal az idegállapottal, ami a baleset utáni percekben jellemző az emberre. Ez a digitális alkalmazás sem pofonegyszerű, de használható. Fontos, hogy rutinná senkinél se váljon.

Jelenleg Magyarországon ötmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) van, és megközelítőleg 160 ezer baleset történik évente. A papírt mindenki utálja, mert nincs hozzá türelem, nincs rajta elég hely, hogy az ember normálisan lerajzolhassa ideges, remegő kézzel a baleseti szituációt, emellett a legtöbb autóban eleve nem is tartanak ilyet. A Mabisz pont ezt szeretné kiküszöbölni, ezért fejlesztette ki az új applikációt, melyet nemrég mutatott be Pandurics Anett elnök. Az ötlet alapja az, hogy hazánkban az autós balesetek nagy többségében mindkét félnél van okoseszköz. Igaz, van hová fejlődni, de az országban már 80 százalék az internetpenetráció és 65 százalékos az okostelefon-telítettség.

Időt lehet az applikációval spórolni, ha valaki vette a fáradságot és előre felvitte a rendszerbe a gépkocsija, a biztosítója, illetve a saját, személyes adatait, mert azok a későbbiekben automatikusan betöltődnek. De ez egyelőre még nem jellemző a felhasználókra, tehát továbbra is idegesen, remegő kézzel kell megtenni, amit meg kell tenni.

A felület okos, egyetlen gombbal elérhető a segélyhívó, a baleseti szituációkra panelek vannak, lehet fotót, videót küldeni a biztosítónak, és piros színnel villog a ki nem töltött mező. Az elektronikus kárbejelentő sikere leginkább attól függ, hogy mennyien használják majd. Ha sokan, akkor lehetne egy olyan pozitív hozadéka is, hogy a közlekedésmérnökök pontos információkat kaphatnának a baleseti gócpontokról.

Az első és legnehezebb dolog az, hogy egy-egy balesetnél mindkét félnek el kell fogadnia a lepapírozás helyett az okoseszközzel való rögzítést. Ha a szándék és a regisztráció megvan, akkor már nem lehet gond. Nem kell hozzá mindkét sofőr bejelentése, mert a regisztrációs PIN-kódok integrálásával egy telefonról jelenthet be a két fél, ki-ki a saját biztosítója felé.

Lambert Gábor, a Mabisz kommunikációs vezetője kérdésünkre elmondta, hogy jelenleg zajlik a tesztelés, így a szoftver most még nem tölthető le, de januártól már igen. Hozzátette, hogy mind a tizenhárom, kgfb-vel foglalkozó biztosítótársaság csatlakozott ehhez a rendszerhez.

Az alkalmazás próbaverzióját tesztelők kommentjei alapján azért van még vele néhány probléma, nem mindig működik úgy, ahogyan kellene, túl sok adatot kell rögzíteni, néha nem talál rá a műholdra, és ha bármilyen gond felmerül, nem enged tovább a program.

Természetesen azoknak sem kell aggódniuk, akik ragaszkodnak a régi dolgokhoz, mert továbbra is megmarad a papíralapú verzió is. De akár papír-, akár okostelefon-alapú a bejelentés módja, rendőrt kell hívni, ha a közúti közlekedési baleset személyi sérülést okozott, valamint akkor is, ha valamelyik érdekelt a baleset miatt rendőri intézkedést kíván, tudtuk meg a Fejér Megyei Rendőrkapitányságtól.

