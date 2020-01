Január végéig érvényesek a 2019. évi éves parkolóbérletek

Az új esztendő beálltával érvénybe léptek a tavaly novemberi közgyűlésen megszavazott fizetős parkolást érintő változások. Egy részük legalábbis.

Miért csak egy része? Emlékeztetőül: 2020 során újonnan fizetőssé válik a Balatoni út 3–15. közötti terület, a Deák Ferenc utca, a Lövölde utca, az Árpád utca és az ezekhez kapcsolódó lakótelepi parkolók, továbbá a Lövölde utca 2–16. és 18–24. számú társasházak mögötti szervizút parkolói, valamint a Lövölde utca–Tüzér utca és Erzsébet utca által határolt lakótelepi parkolók. Ide jöjjön egy megjegyzés, aztán folytatjuk tovább. A Lövöldére merőleges kicsi Huszár utcán, egy hipermarket meg egy barkácsáruház parkolójának hátában új, több száz lakásos társasház épül, épült. Ez bizonyára megnöveli a környék autóforgalmát, s bár bizonnyal sok parkolót létrehoznak az új lakások miatt, a Lövöldén élők számára egyfajta védelem, hogy rövidesen náluk is fizetős lesz a parkolás.

Folytatódjék a sor: fizetőssé válik a Széchenyi utca 29. előtti terület, a Horvát István- lakótelep és a Kölcsey Ferenc utca is. Lapunk kérdésére korábban tájékoztatást adott az önkormányzat közlekedési irodája, eszerint a Horvát István-lakótelep mentén élő Horvát István utcai, Prohászka úti és Széchenyi utcai

autósok is vásárolhatnak majd lakossági bérletet, hiszen parkolóik az említett lakótelepen találhatók.

No, mindez a változás, a fizetős helyek ilyetén gyarapodása július 1-jétől lép hatályba: addig telepíteni szükséges az új parkolóórákat.

Ami viszont már érvénybe lépett: emelkedtek az árak. Emiatt talán többen lesznek, akik kicsit „kijjebb” teszik le a kocsit, nem gurulnak be a dugóra hajlamosabb belső városrészekbe. Ez majd elválik. Az árak: Az I. övezetben 340-ről 390 Ft/órára, a II. övezetben 190-ről 290 Ft/órára, a III. övezetben 110-ről 190 Ft/órára nő a parkolási díj. Egyébként a júliustól belépő új helyek a II. övezetbe kerülnek. Ez jó, mert a II. övezetben létezik a napi egyórányi ingyenes parkolás intézménye.

Az 5 ezer forintot kóstáló éves lakossági bérletet mindenki a saját otthonához közeli parkolókba válthatja ki. Az I-es, a II-es és a III-as körzetben egyaránt érvényes „általános” havi bérlet ára 20 ezer, az évesé tízszer több, 200 ezer forint. A kiemelt övezetbe (például Belváros, Rác utca) érvényes, nem lakossági bérlet éves díja negyedmillió forint, a havié 25 ezer. Jóval barátibb az ára a III. övezet parkolóiban használható bérlettípusoknak, oda a fehérváriak számára 2 ezer forint a havi bérlet, az évesé 20 ezer. A nem Székesfehérváron élőknek a duplája.

A tavaly december havi bérletek már mit sem érnek, de az éves bérletek még a hónap végéig érvényesek. A Városgondnokság Kft. közlése szerint évente mintegy 6 ezer parkolóbérletet cserélnek le Fehérváron, ebből 4 ezer lakossági éves bérlet.

Az említett szolgáltató Szent Vendel utca 17/a alatt lévő ügyfélszolgálatát szükséges felkeresni. Hétfőn, kedden és csütörtökön 8 órától 15.30-ig, szerdán 8–18 óra, pénteken 8–13 óra között állnak rendelkezésre.