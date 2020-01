Január 31-ig érvényesek még a 2019-es éves parkolóbérletek

A Városgondnokság Parkolási csoportjának ügyfélszolgálatán már elkezdték az éves, 2020-re érvényes parkolóbérletek kiadását. A Szent Vendel utca 17/a alatt található ügyfélszolgálat hétfőn, kedden és csütörtökön 8 és 15.30 között, szerdán 8 és 18 között, pénteken pedig 8 és 13 között várja az ügyfeleket.

A 2019-es éves bérletek 2020 január 31-ig érvényesek, a december havi bérleteket pedig 2020 január 5-ig fogadják el.

Évente mintegy hatezer parkolóbérletet cserélnek le Fehérváron, melyből négyezer a lakossági éves bérlet. Nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a cserét, mert január végén a tapasztalatok alapján már sokan vannak az ügyfélszolgálaton – írja a Városgondnokság.

Nyitvatartás:

hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-15.30

szerda: 8.00-18.00-ig

péntek: 8.00-13.00-ig

Egy órányi ingyenes parkolás NFC kártyával

A Székesfehérvári NFC parkoló kártyát továbbra is a Városgondnokság Parkolási csoportjánál lehet kiváltani, amivel a II., az-az a sárga övezetben egy órányi ingyenes parkolást lehet indítani. A kártyának nincs lejárati ideje, egyszer kell kiváltani és a feltöltött pénzt is korlátlan ideig lehet felhasználni! Az egy óra ingyenes parkolás egy adott napra vonatkozik, amit több részletben is fel lehet használni. Mivel rendszám alapú a fehérvári parkolási rendszer, így egy kártyát akár többen is használhatnak.