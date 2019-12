Az utolsó cseppig – A Jancsárkertben gasztroajándékokat is találhat a vásárló

Kispiac volt hétfőn a Jancsárkertben. A termelői piac hétfői ráadás napja a karácsonyi készülődést az utolsó pillanatban is kiélvező vásárlókat kényeztette.

Takács Györgyné standjánál férjével találkoztunk, a fehérvári őstermelők természetesen saját maguk által megtermelt portékákkal piacoznak feszt, így tettek karácsony előtt is. Asztalukon sorakoztak a szörpök, a lekvárok, a nagymama receptjei szerint készült savanyúságok. Szárazbabot, fokhagymát, csicsókát is árusítottak. A decemberi karácsonyi forgalomnak Takács György elmondása szerint nem tett jót, hogy két szombat is munkanapra esett. Ugyebár rendre szombat délelőtt van nyitva a Balatoni úti Jancsárkert, ahol sajtot, szalonnát, kolbászt, töpörtyűt, kenyeret, rétest, tojást, zöldségfélét egyaránt vásárolhat a betérő. Máskor még Zala és Hajdú-Bihar megyéből is jönnek ide a kofák, hogy csak két szélsőséget említsünk.

Egy másik asztal mögött Ehrenberger Imre állt, a polgárdi méhésztől megtudtuk, hogy az „örökzöld” akác mellé az utóbbi években felfutott a repceméz is, sokan keresik. – Magyarországon az egy főre eső mézfogyasztás 70 dkg körül van, ami kevés a nyugat-európai 2-3 kg-hoz képest – jegyezte meg.

Nos, a szép kiállítású, az utolsó cseppig hazai mézzel teli csuprok ajándéknak sem utolsók…

Kicsit odébb, Imre lánya, Anikó posztolt: méhviaszból készült figurás gyertyákat kínált, bennük pamutszál a kanóc: csupa természetes anyag. Az angyalformákból alig volt már, ám tornasorban álltak előtte a szerencsemalacok, azok bizonyára az újév előtt fogynak majd sebesen.