„Jaj, úgy élvezem én a strandot, ottan annyi a szép és jó” – Június 15-től nyit a fehérvári strand

A címben megidézett Pancsoló kisgyerek című veretes slágert június 15-től énekelheti vidoran a vízben vagy a parton bambit szürcsölve a fehérvári strand közönsége, hiszen egy hét múlva nyit ki a vízimádók helyi törzshelye. Ha minden jól megy…

Megjött a meleg, lenge ruhában járnak a városlakók. Sokan kívánják már felhúzni a bikinit és a fecskét, hogy a fehérvári strand élmény­medencéi mellett barnulhassanak kedvükre. A vakáció is dörömböl, úgyhogy valóban jó lenne, ha idén nem csúszna a fehérvári városi strand nyitása. Tavaly, emlékezhetnek, a nagyszabású bővítés következtében kicsit többet kellett várakozni az első fehérvári csobbanásra. A 700 millió forintos önkormányzati finanszírozású beruházásra ellenben megérte várni, jócskán javított a strand nyújtotta élményen. A gyermekmedence játszótérrel, úgynevezett spray-parkkal egészült ki, amelyet a gyerkőcök kedvencei, a belvárosi szökőkutak ihlettek. Többek között épült egy csobogókkal, buzgárokkal, áramoltatókkal fölszerelt medence is. Az összes zöldfelület, burkolat és közmű is megújult tavaly.

No de térjünk vissza végre a bevezetőben nyitva hagyott témához. Az ÁNTSZ engedélyei és a nagy medencénél történt csőtörés kijavítása szükségeltetnek a nyitáshoz. Patkós Tamás, a Város­gondnokság Kft. sport­létesítmény-­üze­meltetés-csapatának ve­ze­tője mindenesetre maximálisan bizakodó. Mint azt lapunknak elmondta, jövő héten jönnek az ÁNTSZ mindig nagyon alapos ellenőrei. Idén is készültek néhány apróbb fejlesztéssel.

A csúszdás medencéhez és a gyerekjátszóhoz is raktak egy oldalfalat, hogy ne csapjon ki a víz. A lápfolyóknál is elvégeztek kisebb javításokat, továbbá szivattyúkat is cseréltek. Tavaly emelkedtek a jegy­árak, idén azonban nem. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt egész napos belépőjegy 1500, a kedvezményes diák- és nyugdíjasjegy 1000, a családi belépő – ez két felnőtt és két gyermek belépésre jogosít – 4000 forintba kerül. Felnőtt szezonbérlet is váltható, ennek ára 25 ezer forint. Persze költeni ezen felül is lehet mire – lángosra, gofrira, fagyira, üdítőre –, hacsak nem akarunk elkezdeni készülni a 2020-as bikiniszezonra. Az ideire már úgyis késő, élvezzük a nyarat!