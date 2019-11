Izgalmas bevetésen a kukakommandó

Nem akartunk hinni a szemünknek: kukákat borogatott Polónyi Dóra, a Depónia Nonprofit Kft. PR-vezetője és Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum hírigazgatója!

Nem ez az egyedüli közös projektje a két célszemélynek és a mögöttük álló cégeknek. A Depónia csatlakozott az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, a Médiacentrum pedig segített nekik: három közös kisfilmet is forgattak! Főszerepben a két, már említett hölgy áll.

– Az európai akcióhoz most csatlakoztunk először, de máris nagy figyelmet szentelünk neki: heti programjaink egy része a nyilvánosságnak szól, a másik pedig dolgozóinknak. Igyekszünk munkatársainkat is arra sarkallni, hogy ne csak szelektíven gyűjtsék a szemetet, de ha lehet, kevesebbet is termeljenek abból! – beszélt az akcióról Steigerwald Tibor, a Depónia ügyvezetője.

A kisfilmeket bemutató sajtótájékoztató helyszíne egy Petőfi utcai romkocsma volt, amelynek különlegessége, hogy a berendezést, a dekorációt hulladékok felhasználásával, újrahasznosításával oldották meg az üzemeltetők. Itt Molnár Tamás, a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka hangsúlyozta: gyermekeink, unokáink életére kihat, miként cselekszünk ma, így mindenkinek felelősséget kell vállalnia a jövőért. Különösen annak fényében, hogy 2019-ben tetőzött a világ szeméttermelése.

Hagymásy András, a Médiacentrum ügyvezető igazgatója emlékeztetett: a két cég között már 2017 óta élő együttműködésről beszélhetünk. Legutóbbi közös produktumuk a november 16. és 24. között zajló akcióhoz kapcsolódó három kisfilm, melyekből kiderül, hova érdemes dobni a kerti slagot, milyen a jó szelektív gyűjtés és hogyan működik az újrahasznosítás. A kisfilmek a közösségi oldalakon érhetők el.