Ízek versenyét rendezte meg a német önkormányzat Isztiméren

Nemcsak étel­receptek, de a felvidéki magyarok kitelepítése és a helyi focicsapat megszűnése is szóba jött szerdán, amikor a német nemzetiségi önkormányzat főzőversenyén jártunk.

Tűzoltók, nyugdíjasok, sportolók

A kultúrház előtti térségen 11 csapat állította fel félkörben szerda reggel a főzőalkalmatosságait. Az első helyen az önkéntes tűzoltók csapata, ahol Kovács György avatott irányítása mellett kétféle étek is készült: böllérmáj, amit tízórai gyanánt kínáltak körbe a résztvevőknek, valamint bakonyi ragu. A következő asztalnál a nyugdíjasklub tagjai szorgoskodtak, akik a „Rozoga” nevet adták a csapatuknak. A kapitány a klub vezetője, Staudinger Istvánné volt, de a bográcsot Stamber István felügyelte. István egyébként nemcsak főzni tud, de sütni is, ami a férfiak esetében ritkaság. Most saját készítésű nápolyi szeletet hozott a fakanálforgatóra, de – mint az asszonyoktól megtudtuk – a mézes zserbója a legjobb, a legfinomabb. A jókedvű társaság korelnöke Czuth Dezső, aki 87 éves. Szépen szaval és énekel – róla ezt mesélték a hölgyek. Az idős férfit – ezt már ő mondta el – 16 évesen, 1948. március 28-án telepítették ki a felvidéki Madarról a jókora cinizmussal lakosságcserének titulált egyezmény keretében. Nagyapja a Magyar Nemzeti Párt tagja volt, ezért lettek „fehér laposok”, miáltal megszűntek csehszlovák állampolgárok lenni.

A főzőversenyre benevezett a helyi sportkör is. A csapatot az elnök, Orbán Tibor vezette, akitől megtudtuk: tavaly feloszlatták a focicsapatot Isztiméren. Az okokat firtató kérdésre azt a válasz kaptuk, hogy – idézem – „nem akartak focizni a gyerekek”, volt, hogy 55 évesen magának az elnöknek kellett pályára lépnie. A sportkör fakanálforgatói egyébként ottjártunkkor még a reggelit készítették: a tárcsán szalonnát és tojást sütöttek. A versenyen amúgy vörösboros marhapörköltet főztek.

2012-ben még csak ketten

A versenyt az isztiméri német nemzetiségi önkormányzat finanszírozta, a szervezést Fiedler Albertné elnök, illetve Gömbösné Rostaházi Judit alpolgármester, művelődésszervező végezte. Az első főzőverseny 2012-ben zajlott két csapat részvételével. Tavaly már 110-en vettek rajta részt – derült ki az alpolgármester szavaiból. Fiedler Albertné pedig a nemzetiségi önkormányzat munkájáról beszélt, amely olyan eredményes, hogy az idei évre összesen 3,5 millió támogatást kaptak. Húsvétkor például sváb bált rendeztek. Kilencvenen vettek rajta részt, örvendetes módon fele részben fiatalok.