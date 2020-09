Ízek tobzódása Fejér asztalán – Küldje el Ön is Fejér megye menüjét!

Sorban érkeznek a javaslatok a Fejér Megyei Hírlap idei legizgalmasabb akciójára! Fejér menüjére már eddig is nagyon sokan tettek indítványt olvasóink közül, de íme, most bemutatunk néhány olyan ajánlatot, amit a megye ismert „arcai” tennének a képzeletbeli asztalra.

Altorjay András fehérvári kardiológus, belgyógyász nem veti meg a finom étkeket, mégis ezúttal az egészség, illetve a mérték szemszögéből közelítette meg a témát, amikor megkérdeztük tőle: ő mit tenne Fejér megye képzeletbeli asztalára? Évezredes hagyomány, sőt, a vallásos böjtök rituáléiban is szerepel, hogy hetente legalább egyszer húsmentes napot érdemes tartani – mondja. Ezért is javasolna az asztalra egy ízletes, mégis könnyed étket, például zabfasírtot vagy cukkinifasírtot, melyet a felesége is előszeretettel készít időnként.

– Diszkrét fűszerezéssel, olajban kisütve, majd pedig könnyed görög joghurttal és sajttal tálalva nagyon jó kis köztes étel – mondja. A minőségi, érett, kertben termett alapanyag a lényeg, melyet modern szemlélettel, mégis hagyományos ízvilággal lehet tálalni. Szívesen fogyaszt levest is, teszi hozzá, egyik kedvence a zöldséges húsleves, így a Fejér megyeieknek is ezt tenné az asztalra. Desszertnek pedig egy igazi egészséges különlegességet: chia pudingot zsírszegény kókusztejjel és gyümölcsökkel. Nem csak szép, de ízletes finomság is!

Hernyák Tomi etyeki borász pedig séf is egyben, így ő is különlegességekben gondolkodna. Épp hétvégén készítette el a rántott mangalicát laza burgonyasalátával. – Nehezebb ugyan beszerezni, de megéri, mert olyan zsíros szövetei vannak, amelyek sütés közben sós ízes zsírrá alakulnak át. Ha egy nappal előtte beáztatom fokhagymás sós vízbe, másnap frissen bepanírozom pankó morzsába, akkor finom, lédús marad. Nem klopfolom, hanem apró tűkkel sűrűn átszurkálom, megroncsolva a hús szöveteit. Ezzel nem rándul össze sütéskor, hanem elernyedt marad. Így nem muszáj hajszálvékonyra szelni, lehet olyan steakes méret. A burgonyasaláta pedig klasszik kísérő: újhagyma, lila hagyma keverékével, egész borssal, egész mustárral, borecettel, olívaolajjal. S lehet hozzá madársalátát keverni. S ha Etyekről csak egy italt lehet hozzá említeni, akkor az mindenképpen a pezsgő lenne!

A Móron élő Möllmann Erzsébet keze alatt több konyha is működik, mégsem mond le a saját kézzel készített ételek okozta örömökről. Arra a kérdésre, hogy mi is a kedvence, nehéz volt válaszolnia, hiszen talán Európa valamennyi minőségi étele felsorakozott a válaszadó lelki szemei előtt, mégis az első helyre tette a paprikás csirkelevest mint az étek alapját, és kellenek is a jó alapok, mert a folytatásban kacsák, libák és egyben sült húsok szerepelnek, sőt ezek között is a legízletesebb darab, a steak. De szereti az egyszerű, parasztos ételeket is, mint például a gombócos káposzta.

Mór városának egyik kiemelkedő vendéglátós szakértője, a Fogadó az Öreg Préshez tulajdonosa természetesen teljes menüvel állt elő, így az eddig említett ételek sorát egykét házi rétessel zárná le, azon belül is egy meggyes-mákossal és egy túróssal.

Erzsébet szinte mindent szeret és mindent el is tud készíteni, legyen az egy étterem fehér damasztjára vagy éppen egy piros kockás falusi asztalra való menü. Arra a kérdésre, hogy az általa készített ételeknek mi a titka, azt felelte: A belső varázs a titka, vagyis az, hogy én csinálom.

