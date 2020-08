Itt van az ősz, itt van újra – Felkészülten várják a szeptembert az Olajfa Református Óvodában

Augusztus utolsó hetét írjuk, az Olajfa Református Óvoda udvara pedig újra megtelt élettel. A gyerekek önfeledten játszanak az udvaron, a háttérben folyik az új óvoda építése. Kétségtelen, az ősz már itt kopogtat az ajtón.

Bár még csak jóval kevesebb gyermek van, és jövő héttől indul be teljes egészében az óvodai élet, jó érzéssel töltött el, hogy mosolygós, életvidám lányok és fiúk lepik el a udvart, akiken látszik, hogy nagyon várták már, hogy találkozzanak.

Kezdjük azonban egy kis visszatekintéssel, amikor is elcsendesült az óvoda, és online térbe költöztek a gyerekek, óvónénik is.

Arról, hogy hogyan zajlott az online nevelés, Mocsáriné Brunner Boglárka vezető óvónő mesélt nekünk.

– Mindig a járványügyi helyzetnek megfelelően jártunk el, mind a kollégák, mind a szülők ehhez alkalmazkodtak. Azt gondolom, hogy mindenki rugalmasan kezelte a kialakult helyzetet. A kollégák a szülők segítségére voltak, és folyamatosan tartották is a kapcsolatot velük az interneten.

Baranyai Erna óvónő beszámolt arról is, hogy sok lelki segítséget is nyújtottak a családoknak, ha épp arra volt szükségük. Nem maradtak el a születésnapok sem, hiszen a kreativitásnak semmi sem szabhat határt. Gyertyákat fújtak el a gyerekek, csoportos beszélgetéseket szerveztek, így senkinek sem kellett nélkülözni a buli hangulatát.

A polgármester utasításait követve pedig, ahogy lehetett, megnyitották az óvoda kapuját és érkeztek a gyerekek. Nem voltak sokan, az ügyeleti rendszerben 27-28 fős létszámmal működtek.

Nyakunkon a szeptember, milyen óvintézkedéseket, szabályokat kell majd betartani az óvoda életében?

– A megjelent intézkedési tervre támaszkodhatunk, illetve az óvodavezetők a NNK-tól kaptak egy kimondott állásfoglalást. Ez alapján a szülők bemenetele van szabályozva, illetve a benntartózkodási rend mind a dolgozóknak, szülőknek, gyerekeknek. A szülők maszkban léphetnek csak be az épületbe, de a dolgozók számára nem lesz kötelező az arc eltakarása, és természetesen a gyerekekre sem vonatkozik ilyen szabály. Mindemellett folyamatos fertőtlenítést és szellőztetést kell biztosítanunk. A játékokból is igyekszünk a könnyebben tisztítható darabokat előtérbe helyezni – mondta a vezetőóvónő.

Várhatóan 86 gyermek fogja megkezdeni az óvodát szeptemberben, amely három és fél csoportra oszlik majd el, mivel van egy kis létszámú csoport is.

Mit gondolnak, a gyermekeben vajon mennyire tudatosult ez az egész járványhelyzet?

– Amikor kinyitott az óvoda, járványosat játszottak, tehát a játékukban megjelent. Valószínűleg téma volt otthon, a szülők beszélgettek velük és az üzletekben is látták, hogy mindenki maszkot visel, ki vannak téve a fertőtlenítők a bejáratokhoz. Ezt mi is használjuk, mással mosnak kezet, mint korábban, és a kezdetek kezdetén még mi dolgozók is maszkban voltunk. Tehát van bennük egyfajta tudatosság, és a nyaralásukról hazatérve is arról meséltek, hogy melyik országban mit kellett csinálni, máshol is maszkot hordtak az emberek, nem csak itthon. Úgy gondolom, teljesen beépült az életükbe a kialakult helyzet és tisztában vannak a dolgokkal – mesélte Baranyai Erna.

Készülnek arra, hogy esetleg súlyosbodik a járványhelyzet és újabb szigorítások jöhetnek?

– Természetesen készülünk, intézkedési tervet is kell készíteni. A szülők, gyerekek és mindenki szempontjából azonban az lenne a legjobb, ha minden a normális kerékvágásba el tudna indulni, és maradna is, hiszen szükségük van a közösségi létre, a szülőknek pedig nagyon nehéz megoldani a gyermek felügyeletét abban az esetben, ha az óvoda bezárja kapuit – zárta sorait Bogi néni.

A gyermekeken lehetett látni hogy, örülnek egymásnak és nagyon várták már, hogy újra együtt játszhassanak, közösségben legyenek.

Noémi és Marianna középső csoportosak, mindketten a Galamb csoportba járnak és mint megtudtam, bár őszintén szólva látszott is rajtuk, a legjobb barátnők is.

Meséltek egy kicsit a nyári szünetről, arról, hogy miket szeretnek játszani, és hogy várták-e már az ovistársakkal, óvónénikkel való találkozást.

Noémi például a Dunánál volt nyaralni a családjával, ahol sokat játszottak és nagyon jól érezte magát, igazolja ezt a hatalmas mosoly, amivel mesélte a történetet. Marianna számára nagy élmény volt, hogy újra lehetett moziba menni, ki is használták az alkalmat és az anyukájával megnézték a Scobby-Doo legújabb részét, ami nagyon tetszett neki. Kálozra is eljutott a nagymamájához, ahol ott is aludt és élvezhette, hogy a nagymama lesi minden kívánságát.

Mindketten nagyon várták már, hogy kezdődjön az ovi, hiszen csak itt szoktak találkozni és jó nagyokat játszani. Babázni és társasozni szeretnek a legjobban, az udvaron pedig bújócskázni, fogócskázni szoktak a többiekkel, de mindenféle játékban benne vannak, a lényeg, hogy együtt legyenek.