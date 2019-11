Itt repült a kismadár! – Kisfaludon madarakkal ismerkedtek a kicsik és nagyok

Ha legközelebb azt mondják egy gyermeknek, „nyugodtan fogd meg, nem bánt”, bizton el is hiszi majd!

Legalábbis, ha ez a gyermek ott volt a hétvégi kisfaludi madárshow-n. Itt ugyanis olyannyira interaktív foglalkozást tartottak a szervezők, hogy nemcsak beszéltek az állatokról – jelesül a madarakról –, de testközelből is bemutatták azokat. Volt olyan család, amelyik reggel 9 órától – tehát a kezdéstől – egészen délután fél 1-ig, vagyis csaknem a program végéig a helyszínen maradt! Mindezt Berkényi Tamástól tudjuk, aki a Vadmadárkórház vezetőjeként – önkéntesei kíséretében – a Kisfaludi Közösségi Házba vitte madarait egy kis ismerkedésre.

– Az eddig megszokott programelemeken, tehát a Vadmadárkórház céljának, működésének bemutatásán túl a nálunk élő madarakat is elhoztuk a résztvevőknek, hogy szemtől szembe találkozhassanak az eddig csak elmondás alapján ismert állatokkal. A show további részeként a foglalkozás a kertben folytatódott: Szalai Gábor, a Pro Vértes Nonprofit Zrt. természetvédelmi munkatársa madárgyűrűzést mutatott be, amely során az érdeklődők nemcsak megfogták és meg­gyűrűzték a madarakat – kék cinegét, széncinegét és királykát –, de a gyermekek vissza is engedhették azokat a természetbe – informálódtunk a kórház vezetőjétől.

Ha már nevesítünk: a kisfaludi közösségi házban macskabagollyal, vörös vércsével, vándorsólyommal, hollóval, gerlékkel, rózsás kakaduval, egerészölyvvel és szajkóval is találkozhattak az ornitológia iránt érdeklődők. A bátrabbak – szigorúan kesztyűben! – a karjukra is ültethették a kisebb-nagyobb „jószágokat”.

A nagyon fiatalok pedig, levezetésképpen, egy játszósarokban foglalhatták el magukat, ahol madársziluetteket készíthettek, madaras játékokat játszhattak és madáralakokat színezhettek.

A különleges bemutató az önkormányzatnak köszönhetően egyfajta „roadshow”-vá nőtte ki magát, amely egyben azt is jelenti: további állomásai is lesznek az interaktív programnak. A Vadmadárkórház Kisfaludon most először mutatkozott be – a szervezők nagy örömére hatalmas sikerrel. Most a maroshegyi iskola következik.