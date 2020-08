Itt a járvány ellenszere? – Kevesebb mint két hónapig tartott a klinikai tesztelése

Az oroszok bejelentették a koronavírus elleni első vakcina bejegyzését, az Egyesült Királyságban pedig rövidesen elérhetővé válik egy gyógyszer. De mire jók ezek? Ennek jártunk utána.

Világszerte a koronavírus-fertőzöttek száma meghaladta a 20 milliót, és több mint 740 ezren haltak meg a járványban. Nyugat-Európából is egyre aggasztóbb hírek érkeznek, a növekvő fertőzésre utaló adatok szerint Spanyolország után Franciaországban, Németországban és Hollandiában is a pandémia második hulláma fenyeget. Az Egyesült Államokban, Mexikóban, Brazíliában, Indiában továbbra is napi több tízezer új fertőzöttről számolnak be.

Éppen ezért felkapta a fejét a nemzetközi közvélemény, amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden bejelentette a SARS-CoV-2 koronavírus elleni első vakcina hivatalos bejegyzését. Elmondása szerint az oltóanyag hatékony és tartós immunitást alakít ki az emberi szervezetben. Közölte, hogy egyik lánya is megkapta a Szputnyik–V nevű védőoltást. Az embereken végzett klinikai tesztek kevesebb mint két hónapig tartottak. Sok szakértő a hatékonyságát igazoló kísérletek részletes leírását hiányolva kételkedve fogadta az orosz vakcinát, de húsznál több ország máris megrendelt belőle összesen egymilliárd adagot.

Első adagjait két héten belül le fogják gyártani, elsősorban az egészségügyben dolgozók számára – jelentette ki tegnap az orosz egészségügyi miniszter. Alekszandr Gincburg, az oltóanyagot kifejlesztő kutatóintézet vezetője pedig elmondta, súlyos krónikus beteg és allergiáktól szenvedő embereknek nem javasolt a Szputnyik–V. Az ellenjavallottak közé tartoznak a súlyos autoimmun betegségek, az artritisz (ízületi gyulladás), az artrózis (ízületi porckopás), az akut stádiumok, a pollinózis (szénanátha) és az élelmiszer-allergia – sorolta Gincburg. Az orosz oltóanyag egy vektorvakcina, amely egy olyan adenovírus-DNS-en alapul, amelyikbe beépítették a koronavírus egyik génjét. Az adenovírust az eljárás során arra használják, hogy a koronavírus-gént a sejthez szállítsa, ott beindítsa a burok fehérjeszintézisét, és így megismerteti az immunrendszert a potenciális ellenséggel. Így amikor a szervezet fertőzéssel találkozik, már felkészült a vírus legyűrésére.

Közben az Európai Bizottság és egy gyógyszergyártó cég megállapodása nyomán a következő hónapokban az EU-ban és az Egyesült Királyságban hozzáférhetővé válik egy új, remdesivir hatóanyagú gyógyszer, amely a vírus szaporodását gátolja a sejten belül. Ennek csak a terápiás kezelésben van jelentősége, akkor, amikor már fertőzött valaki – ismertette Jakab Ferenc virológus, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) tanára szerint a remdesivir a betegség bármely szakában használható lehet. A PTE-n is tesztelték, de csak laboratóriumi vizsgálatokon. A szakember klinikai vizsgálatokról nem tud, de elképzelhetőnek tartja, hogy hamarosan ez is megkezdődik.

Jakab Ferenc biztos benne, hogy belátható időn belül több vakcina is a piacon lesz, és nem az lesz a kérdés, hogy egy védőoltás hatékony-e, hanem az, hogy mennyire hatékony, a gyorsan változó Sars-CoV–2 elleni teljes védettségre ugyanis kevés az esély. MW

Oltással kialakulhat a nyájimmunitás

Egy felmérés szerint a magyar lakosság 55 százaléka adatna be magának egy koronavírus-oltást, amit Jakab Ferenc virológus örömteli hírnek tart. Ugyanis 60 százalékos átoltottságnál alakulhat ki a nyájimmunitás, aminek nyomán a járvány terjedése jelentősen csökkenhet vagy le is állhat.