Itt a felmentő sereg! Odateszi magát Fehérvár a magánparkolók fáinak megmentéséért

Maga a fásítás, közel sem esztétikai szempont csupán. Sokan tudják ezt, akik valamilyen formában, közvetlen, vagy közvetve, de mindenképp érte dolgoznak.

Nemrégiben adtuk hírül, hogy Székesfehérváron, a közösségi médiás platformok egyikén összeverbuválódott egy 12 ezres lélekszámú csoport, akik szívükön viselik a magántulajdonban lévő parkolókban fellelhető fák kérdését. Mint írtuk, minden olyan felszíni várakozó- (tehát parkoló) helyet, ami 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű, fásítani kell, az erre vonatkozó jogszabályok szerint eljárva. A csoport tagjai szemfülesen járják ezen bevásárlóközpontok parkolóit, s dokumentálják, ha épp nem találnak fát, ott ahol kellene, hogy legyen, vagy, ha kiszáradt növénybe botlanak. A csoport törekvései Brájer Éva képviselő asszony figyelmét is felkeltették. Miután a polgármester úrral egyeztetett az ügyben, a főjegyző úr segítségét kérte a probléma áttekintésére. Györök Orsolya tájépítész a helyi építési szabályzatot ismervén pontosan tudja, mi az, amit ilyen esetben kérni lehet a magántulajdonostól, így tehát Werger Éva, az igazgatási és környezetvédelmi iroda vezetője levélben kérte az ominózus parkoló tulajdonosát, hogy orvosolják a felmerülő problémát. Erre, november 15-éig van lehetőségük, ami faültetési szempontból elfogadható, hiszen nem lehet akármilyen időben ezt elvégezni. Képviselőként, Brájer Éva figyelmét is felhívta ez a történet mindarra, hogy sokkal jobban kellene a városnak a saját jogkörét felhasználva, annak érdekében cselekednie, hogy a parkolókban lévő fák, ne csak beültetésre kerüljenek, hanem folyamatosan gondozva is legyenek. Leszögezte, hogy a látképük és környezet iránti elkötelezettségük nem veszi figyelembe a tulajdonosi köröket, valamint hozzátette, hogy milyen jó volna, ha a lakosság egészében (képviselőkben és polgárokban egyaránt) meglenne a közös akarat, a közös gondolkodás arra, hogy minél zöldebbek legyünk. Örömét fejezte ki, hogy a fent említett csoport érzékenységet mutat a téma iránt, hiszen ez nagy segítséget is jelent egy képviselő munkájában. Saját csapatában természetesen képviselni fogja ennek az ügynek a továbbhaladását. Mint fogalmazott, a városban egy nagyon lelkes és elkötelezett csapat dolgozik a Városgondnokság részéről is, akik nagy szeretettel és odafigyeléssel gondozzák a megyeszékhely területeit. Arra a kérdésünkre, hogy lesz-e még hasonló intézkedésük, konkrét információkkal nem tudott szolgálni. Biztosította olvasóinkat azonban arról, hogy a szándék részükről megvan, nyitott szemmel fognak járni és figyelni. Sohonyai Editet, a kezdeményezést közrefogó írót is kérte, hogy természetesen a továbbiakban is jelezzék, ha ilyen problémával találkoznak.