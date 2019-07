Isztimér, Szent Anna falva a folyamatos fejlődés útján

A település vezetése minden pályázati lehetőséget megragadott az elmúlt időszakban. A fejlesztésekkel, építkezésekkel párhuzamosan a településképért is sokat tettek a helyiek.

A megye peremére futó út nem megy tovább Isztimérről, hiszen a régi számháborúk visszhangjától még most is zsongó Som-hegy lezárja a tájat. Zsáktelepülés, ám ennek ellenére része a megye vérkeringésének. Az ott élők szeretik a falut, és ezért cserébe a falu is megtesz értük és kényelmükért mindent. Az óvodások is megújult környezetben járhatnak mindennapos kötelező játékra és kis tanulásra a csoportokba, ugyanis elkészült az épület energetikai felújítása. A tatarozás teljes körű volt, így kívül-belül felújítottak mindent, emellett akadálymentesítették, szigetelték és napelemmel látták el az ovit. Egy régi nagy terv is megvalósult, egy teljesen új vizesblokkot kaptak a gyerekek.

Az Annaház is korszerűbb lett, a teljes szigetelésnek és új nyílászáróknak köszönhetően töredékére csökkent a gázszámla. Ezek a kedvező változások igazak a hivatal épületkomplexumra és az orvosi rendelőre is, ahol az akadálymentesítésen túl átalakult a vizesblokk és a védőnői szoba, emellett egy új várót is építettek. Pályázati forrásból újult meg a Szőlőhegy felé vezető út, a Jókai utca, valamint a Petőfi utca mindkét oldali járdájának burkolata. A pályázatok mellett nagy hangsúlyt fordítanak a településkép javítására és a közparkok karbantartására. Laptopot, tabletet, okostelefont és projektort is sikerült beszerezni, melyekkel már megkezdődött a lakosság digitális oktatása.

– Természetesen az élet nem áll meg, így már most beadtuk a pályázatot a Sport utca szilárd útburkolatának kiépítésére. Ez jelenleg az egyik legfontosabb fejlesztése a településnek, de a Magyar falu program keretén belül is sikeresen pályáztunk az orvosi rendelő és szolgálati lakás épületkomplexum teljes tetőfelújítására, mely eszközbeszerzést is tartalmaz. A munkálatok hamarosan elindulhatnak.

Eközben három komolyabb pályázatunk van elbírálás alatt – mondja Orbán Tibor Nesztor polgármester. – Ha minden a tervek szerint halad, akkor lesz új játszótér, sportpark és rendezvényre is tudunk forrást biztosítani. Ezen a hétvégén rendezzük meg a hagyományosnak mondható, ám kibővített Anna-napi búcsút, mely háromnapos, és így vasárnap estig színvonalas műsorral várjuk az érdeklődőket.

A vezető úgy gondolja, hogy a képviselő-testület jó döntéseket hozott, mely által a fejlődés kézzel fogható, látványos, vagyis kiemelkedő 5 évet tudhatnak maguk mögött. Mint elmondta, a rendszerváltás óta soha egyetlen ciklusban sem volt ekkora mértékű a kormány által biztosított, településfejlesztésre fordítható összeg. Ám ehhez nem elegendő csak az anyagi forrás, mondta a polgármester, mert az összefogásban rejlik az erő, ezért külön öröm, hogy a testület ilyen eredményesen tudott együttműködni a német nemzetiségi önkormányzattal és a helyi civil szervezetekkel.