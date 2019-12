Isten vele jár az úton – Hogyan készül a magyaralmási diakónus a karácsonyra?

Szendrei Mihály diakónus nemcsak katolikus egyházi személy, tanító is, de talán ezeknél is fontosabb, hogy családapa, aki így még inkább belelát az élet folyamataiba.

Vele beszélgettünk, hogyan lett az, aki, és hogy hogyan éli meg a karácsonyt az, aki a hívőknek Mihály atya, otthon pedig édesapa?

Pap, akinek nincs felesége. A legtöbben ennyit tudnak erről a titulusról, sokan még ezt sem. Ki és mi az a diakónus?

– A római katolikus egyházban a papságnak három fokozata van: püspök, pap és diakónus. Mindhárom ugyanabban a szentségben, az egyházi rend szentségében részesül. A püspök a teljes apostoli megbízatást kapja Krisztustól, a pap a szentmiseáldozat bemutatására, a szentségek kiszolgáltatására, az igehirdetésre és a rábízottak vezetésére kap felkenést, a diakónus a szolgálatra való felszentelést kapja az igehirdetésben, az oltárszolgálatban, és a szegények segítésében. A diakónusi szolgálat alapítását mindig Jézus utolsó vacsorai szolgálata jeleníti meg számomra, ahol Ő, bár Úr és Mester, mégis szolgai munkát végez: megmossa tanítványai lábát.

Miben más, mint egy katolikus pap és miben hasonlatos hozzá?

– Hasonlít abban, hogy ugyanazon szentségben részesülnek, az egyházi rendben és, hogy mindkettő igyekszik életét egyre inkább Jézus és embertársai szolgálatára rendelni. Különbség, hogy más-más szolgálatra kapnak küldetést.

Mióta van ezen a pályán és hogyan kapcsolódott ide a tanítás, a hittanoktatás?

– 1988-ben kezdtem hittant tanítani világi foglalkozásom és családom mellett, 1995 óta végzem ezt a szolgálatot főállásként ugyanazon a szolgálati helyen, Magyaralmáson. 1996-ban szentelt állandó diakónussá Takács Nándor megyéspüspök atya. Az állandó diakónus mint nős, családos ember nem megy „feljebb a létrán” azaz nem lesz áldozópap. Az igehirdetésre szóló megbízatáshoz hozzátartozik a hitoktatás is, gyerekek hitoktatása és a felnőttképzés is. De a szegények szolgálataként is felfogható, hiszen az evangéliumot nyújtjuk azoknak, akik „éhezik és szomjazzák az igazságot.”

Ön választotta ezt a pályát, vagy a pálya választotta önt? Esetleg predesztinálva volt erre?

– Predesztinálva egyetlen dologra vagyunk mindnyájan: minden ember meg van hívva az üdvösségre, arra, hogy földi élete után a mennyországba jusson. De ezt is visszautasíthatjuk, mert a szabad akarat emberi méltóságunkhoz tartozik. Hívogatásokat küld a Szentlélek, merre tartsunk az életünkben, a pályámra az elsőt én 1978-ban kaptam, amikor a kertészeti főiskolát elvégeztem.

Van még igény a vallásra, a hittanoktatásra? Befogadók még a gyerekek erre a fontos témára?

– A hitre igény van az emberekben, keresik az Istent. A kereszténységben nehézséget jelent a megtérés: ha Krisztusé akarok lenni, szakítani kell a jó langyos habfürdő életvezetésem önzésével és bűneivel! Az óvodáskorúak szinte természetükből fakadóan istenhívők, mint ahogy a természeti népek között sincs ateista. Aztán az idő múlásával csökken vagy sokszor elvész a hit, ha nem válik gyakorlattá. Az iskolai hitoktatásban fontos a jó kapcsolat, a bizalom, hogy a gyerekek merjenek kérdezni és meg tudjunk beszélni sok életkérdést hívő szemmel.

Hogyan készül egy diakónus a karácsonyra?

– A karácsony számunkra mindig vallásos-családi ünnep, a vallásos család teljesen természetesen illeszti bele az Egyház ünneplésébe a maga karácsonyát. Például a templomi betlehemes játék, ahol a saját gyermekek is szerepelnek, a családi ünneplésnek is része, de ugyanígy az éjféli mise vagy a karácsonyi nagymise is. A családi ünneplésnek is megvan a maga rendje, mikor, hogyan ünnepeljük mi a szentestét.

Milyen új évet vár?

– Amilyet Isten készít. Hozzá kapaszkodót, Vele úton járót, az Ő kezét fogót. Az év vége: pihenő a hegyi túrán, megállás, ahol leteszem a zsákot és visszanézek. Hálát adunk az Úrnak, aztán ha kifújtuk magunkat, felkapjuk a hátizsákot és irány tovább, felfelé! A hegy jó részét megmásztuk már, hiszen 64 éves leszek, ám előre nem látok, de nem is kell. A Pásztorra hagyom a vezetést, mert legurulni, visszaesni nem szeretnénk.