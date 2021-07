Isten éltesse a kilencvenöt esztendős Nagy Istvánt!

Három éve gyémántlakodalmukat tartották Nagy István és Kálmán Rozália Rácalmáson, amikor is szinte az összes unoka, dédunoka jelen volt a gyerekeikkel együtt.

S hogy az idei év István bácsinak meghozta pünkösdre a 95. születésnapot is, abban nyilván annak is nagy szerepe van, hogy éppen egyéves kislányuk és fiuk születésekor csodával határos módon gyógyult fel a tüdővérzésből még az 1940-es években… Isten, haza, család és a föld – ez tartotta meg, vallja ma is. A héten persze több köszöntést megélhetett szerettei körén kívülről is, hiszen szombaton Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke is meglátogatta őt.

– Abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy egy köztiszteletben álló rácalmási személyt, a 95 éves Nagy István bácsit köszönthettem születésnapja alkalmából. Azért is volt ez számomra megtisztelő, mert ismerve a múltját, a mai fiatalok számára igazán példát állított. Három irányvonal határozta meg zsinórmértékként az ő életét. Az első számú a Jóisten szeretete volt és a vallásosság, a második a család szeretete és a családhoz való hűség, a harmadik pedig a magyar föld szeretete és a kétkezi munka. Világ­életében ezekkel az elvekkel, ezekkel az irányvonalakkal élt, s amint hallhattuk, a mai napig, igaz, kicsit már megfogyatkozott erővel, de tiszta szívvel éli hétköznapjait. Templomba jár, még mindig rendezi a családját, a portáját, a kertjét kétkezi munkájával. Ennél nagyobb öröm, hogy kedves felesége is 92 évesen vele van. Azt remélem, hogy három év múlva, 75. házassági évfordulójukon is itt köszönthetem őket.

A köszöntés persze éppen úgy szólt annak a földhöz és magyarságához hű családapának, aki volt akkor is, amikor 50–60–90 kataszteri holdon gazdálkodott, és 1945/46-ban a Kisgazdapárt tagja is lett. Aztán a helyi baromfitelep tojásraktárában dolgozott, majd 28 év után a Dunai Vasműből ment nyugdíjba harmincöt éve, darusként. Huszonegy éve tagja a Fidesznek, s mint a legidősebb tag máig tájékozódik a napi aktualitások között is.

– Nagy meglepetés és öröm volt Orbán Viktor miniszterelnök úrtól köszöntő levelet kapni születésnapomra, s most is végtelen meglepett megyénk fiatal közgyűlési elnökének személyes gratulációja. De halljátok, az időjárás a gazdákra most nem nagyon jó, a föld meg a termés szenvedi meg ezt a szárazságot, nagyon kellene az eső, mert ez senkinek nem jó… – mondta.

Kiváló volt viszont a kedves feleség, Kálmán Rozália pitéje, ahogy István bácsi kiváló pálinkája és bora is az asztalra került a csodálatos torta és házi pogácsa mellé, jó gazdához mérten, kínálva azt, olykor a könnyeket nyelve, de igaz örömmel. Aggódva termésért, földért, családért. Olyan igaz szeretetkötésben, amihez foghatót példaként lehet és kell emlegetni hagyományaink, kultúránk és hitünk megtartása érdekében. Mindig, örökkön örökké.