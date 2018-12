Ismét Szalamander felvonulást tartottak Gánton

A bányászatra, a nehéz, rendkívül sokrétű és veszélyes szakmára emlékeztek a kis településen a szalamander felvonulással.

Eredetileg a szalamander napok a selmeci bányászok ünnepei voltak, de fokozatosan alkalmat adtak a megemlékezésre az összes olyan településnek, ahol a bányászat fontos szerepet töltött be a lakosság életében. A Felvidéken mára ez a rendezvény egyben találkozóhelye is az összes bányásznak, kohásznak, geológusnak és kőolajbányásznak. Ezen rendezvénysorozat keretében született a szalamander felvonulás.

Gánt lakóira különösen jellemző, hogy nem felejtenek semmit, mindent megőriznek gazdag történelmükből. A sváb hagyományaikat nemzetiségi dalkörrel és népviseletükkel is őrzik. Kápolnapuszta tragédiáját sem feledik, minden évben felcsendül a dal a gondozott temetőben, hogy az ott elpusztítottak lelkei ne higgyék egy pillanatra sem, hogy a gántiak már nem emlékeznek rájuk. De nem feledik a bauxitbányát sem, mely 1926-tól 1962 utolsó napjáig munkát adott az itt felnövekvő generációknak.

Első alkalommal Spergelné Rádl Ibolya polgármesterré választásakor, 2009-ben került sor a bányászfelvonulásra, amely azóta, is minden esztendőben sokakat mozgat meg. Bányászlámpásokkal, fáklyákkal és lampionokkal vonultak fel idén is a település sok évtizedes bányászmúltjára emlékezők, köztük olyanok, akik dolgoztak is a föld mélyében.

