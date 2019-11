Ismét Szabó Tamás ül Ercsi polgármesteri székében

A Duna-parti kisvárosban az október 13-i választások változást hoztak, s újra a korábbi polgármester, Szabó Tamás vezeti a kilencfős testületet.

Szabó Tamás régóta szerepel az ercsi közéletben, polgármester azonban először 2006-ban lett, s két cikluson keresztül felelt városvezetőként a település ügyeiért. A 2014-es választásokon Győri Mátéval szemben maradt alul, most pedig ismét hozzá került az irányítás.

Milyen újra a polgármesteri székben ülni?

– Érdekes, nemrég még én sem gondoltam, hogy megint ebbe a helyzetbe kerülök. Ám az elmúlt hónapokban többen ösztönöztek arra, induljak újra. Egy darabig ellenálltam nyugdíjas koromra, a családra való hivatkozással, ám augusztus végén mégis igent mondtam, és megmérettem magam polgármesterjelöltként. Ebben az is szerepet játszott, hogy én is olyan hiányosságokat, problémákat tapasztaltam a városvezetésnél, hogy szerettem volna tenni valamit. Most egyrészt felemelő érzés, hogy elismertek a korábbi időszak munkája alapján, másrészt nagyon felelősségteljes munka előtt állok. Szeretnék kielemezni mindent, különösen, hogy az előző öt évet kihagytam.

Milyen hiányosságokat, problémákat jeleztek önnek, min szeretne változtatni?

– Az előző ciklusban sok mindennel próbálkoztak a beruházások terén, ám van, amit én műszaki szempontból nem látok helyénvalónak. Mindig is ambícióm volt, hogy műszakilag megfelelő megoldások szülessenek a városban. Igaz, nekem sem sikerült mindent tökéletesen megvalósítani, de külső szemlélőként egészen másképpen látom a dolgokat. Most polgármesteri pozícióból törekszem arra, hogy kijavítsuk a rosszul előkészített beruházásokat például az újonnan épült bölcsődénél vagy a Duna-part rehabilitációjánál. Azt mind jónak és helyénvalónak tartom, hogy aszfaltos utak vannak, csak az is fontos, hogy a közművek kivitelezése, a víz­elvezetés rendben legyen.

Ön függetlenként indult a választáson. A testületben még három független képviselő ül, öten pedig a Fidesz–KDNP színeiben vannak jelen. Az október 29-i alakuló ülésen nem sikerült alpolgármestert választani. Hogyan mehet tovább a munka?

– Így van, és bizottságokat sem állítottunk föl. Én egy fiatalabb embert szerettem volna alpolgármesternek, aki a közigazgatás rejtelmeit kitanulva a következő választáson esetleg polgármesterjelöltként indulhat majd. Ezt azonban az öt fideszes képviselő nem támogatta, ők maguk közül szeretnének valakit. Most a választók akaratát is figyelembe véve kell kialakítani azt a jó együttműködést, amit az elkövetkező öt évben meg tudunk valósítani. Még nincsenek összecsiszolódva a fogaskerekek, de ez idővel bekövetkezik.

Meddig kell alpolgármestert, bizottságokat választani, és hogyan dolgoznak a következő időszakban?

– Én két bizottságban gondolkodtam, hogy nagyjából egyensúlyban tartsam a csapatot, s nem akartam több külsőst behozni. A Fidesz képviselői azonban három bizottságot szerettek volna, az előző ciklushoz hasonlóan. Mivel 29-én nem tudtunk megegyezni, levettem ezt a napirendi pontot, s a soron következő testületi ülésen, novemberben újra tárgyalhatjuk. Addig is egyeztetünk, tárgyalunk, a testület pedig közvetlenül dolgozik.

Melyek a legsürgetőbb feladatok?

– A korábbi beruházások tekintetében szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, ehhez szakértőket kértem föl. A Duna-­part rehabilitációja például olyan projekt, amelyet igen problémásnak látok. A pénzkifizetések nagyobb százaléka megtörtént, a teljesítés műszaki tartalma azonban hiá­nyos. Így most a kivitelezővel tovább tárgyalunk, hogy végre elkészülhessen ez a beruházás.