Ismét régi fényében ragyoghat a megszépült Órajáték

A figurák tavaszi megújulását követően most az épület külső homlokzatának újrafestése is megtörtént Székesfehérvár egyik legtöbb turistát vonzó látványosságán. Adventre külön programmal készülnek, és idén már díszvilágítás is várja az udvarba látogatókat – tudtuk meg Kovács András órástól.

Megújult az Órajáték épületének külső homlokzata. A 16 éve átadott órajáték körül több helyen repedések, beázások csúfították el a falat, ezért döntött úgy Kovács András órásmester, hogy felújítja azt. A toronyrész homlokzati felújítása mintegy 650 ezer forintba került, melyet 400 ezer forinttal támogatott Székesfehérvár önkormányzata. Hogy a teljes épület egységes képet mutasson, így Kovács András a ház többi részén is elvégeztette a felújítást. Tavasszal a figurák felújítását is elvégezte Ecsedi Mária képzőművész. Így ismét

eredeti pompájában gyönyörködhetünk az Órajátékban. Minden nap 10.00 órakor lehet látni először a figurákat, majd a déli harangszó után 12 óra 4 perckor, aztán 14.00, 16.00, 18.00 órakor. A nap zárásaként 19.00 órakor figurák nélkül, harangjátékkal búcsúzik az Órajáték. Az adventi időszak újdonságaként idén a Kossuth udvar is díszvilágítást kap. A figurák az időjárástól függően nagyjából november végéig működnek – tudtuk meg Kovács Andrástól –, de utána is érdemes az udvarba látogatni, hiszen a megszokott időpontokban karácsonyi dallamokat játszanak a kis harangok – írta közleményben az ÖKK.